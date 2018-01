Manchester United vs. Burnley se enfrentan este sábado 20 de enero por la jornada 24 de la Premier League inglesa. El partido se jugará en el Estadio Turf Moor desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV. Los 'Diablos rojos', en la reciente fecha, acortaron tres puntos respecto al líder Manchester City. Ahora la diferencia es de doce unidades a falta de quince fechas por disputar.

Manchester United, en Old Trafford, goleó a Stoke City por 3-1, y llegó a los 50 puntos manteniéndose en el segundo lugar de la tabla. Por su parte, Manchester City perdió el invicto a manos de Liverpool, que hizo un buen partido y lo venció 4-3.

Manchester United vs. Burnley: horarios del partido País Hora México 9:00 a.m. Perú 10:00 a.m. Colombia 10:00 a.m. Ecuador 10:00 a.m. Venezuela 11:00 a.m. Bolivia 11:00 a.m. Paraguay 12:00 p.m. Chile 12:00 p.m. Uruguay 12:00 p.m. Argentina 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

En la previa, el probable fichaje de Alexis Sánchez por Manchester United fue un tema tocado por el entrenador José Mourinho. Además, se conoció que Henrikh Mkhitaryan, posible involucrado en la transferencia del chileno, quedó fuera de la lista de convocados del United.

"Creo que todo el mundo sabe que estamos cerca (...) Pero nada está concretado, así que en este momento Mkhitaryan es jugador nuestro y Sánchez es jugador del Arsenal", agregó.



Mourinho, que destacó que no ha estado involucrado en las negociaciones y que sólo esperaba conocer sus avances, agregó que dará a conocer a los medios su punto de vista sobre Sánchez si finalmente los 'Diablos Rojos' fichan al internacional chileno.



"Es un jugador del Arsenal, no es mi jugador, no tiene sentido que hable de algo que puede o no suceder", dijo el portugués.

Aunque en la tabla el Burnley es séptimo con 34 puntos, en los últimos partidos, los resultados no lo han acompañado. Los 'Vinotintos' no ganan desde hace seis jornadas (empataron tres veces y perdieron otras tres).

Manchester United vs. Burnley: probables alineaciones

Burnley: Pope, Bardsley, Mee, Tarkowski, Taylor, Gudmundsson. Defour, Cork, Arfield, Hendrick y Barnes.

Manchester United: De Gea, Valencia, Smalling, Jones, Shaw, Pogba, Matic, Mata, Lingard, Martial y Lukaku.