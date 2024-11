Desde Old Trafford, Manchester United vs. Chelsea se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 10 de la Premier League 2024-25. El partido, que se juega este domingo 3 de noviembre, está programado para iniciar a las 11:30 a.m. (hora de Perú, 1:30 p.m. en Argentina) y será transmitido para toda América Latina por la señal de ESPN, así como también vía streaming por Disney Plus. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. En Depor podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro.

Manchester United recibe a Chelsea por la Premier League. (Video: Man Utd)