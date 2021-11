De no creer. Durante 48 minutos los ‘Diablos Rojos’ solo resistían el partido y los constantes ataques de los ‘Blues’, que cada vez estaban más cerca del primero en Stamford Bridge. Sin embargo, un increíble error del que menos se equivoca en el equipo de Tuchel, Jorginho, permitió la escapada de Jadon Sancho, que no falló y puso el 1-0 del Manchester United vs. Chelsea por la Premier League.

Corrían cuatro minutos del complemento, y el United sacó un balón desde su área. Un pelotazo para alejar el peligro como a lo largo del todo el partido. Con la diferencia de que Jorginho le regaló el balón a quien no debía.

El italiano intentó bajar el esférico con el botín derecho en la mitad de campo, pero el balón le rebotó en la canilla y se lo dejó servido para el delantero inglés, que emprendió veloz carrera rumbo al arco de Mendy, ante el que definió de gran manera para silenciar Stamford Bridge.

LA PREVIA DEL PARTIDO

Manchester United marcha en el noveno lugar con 17 puntos a doce unidades de su rival de turno que es líder del torneo. Tras la última derrota a manos del Watford (4-1) la directiva decidió sacar a Ole Gunnar Solskjaer de la dirección técnica y ahora, de la mano del entrenador interino, Michael Carrick deberán iniciar el regreso a la senda del triunfo.

Los ‘Red Devils’ llegan motivados ya que a mitad semana aseguraron su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras vencer por 2-0 al Villarreal. Cristiano Ronaldo anotó el primer gol ante el ‘Submarino amarilla’ y espera marcar también ante los ‘Blues’.

Por su parte, Chelsea es el líder del torneo con 29 unidades y, en su más reciente cotejo por la Premier League, derrotó por 3-0 al Leicester City. Además, suma seis encuentros que no conoce de derrotas.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.