Desde que llegó Thomas Tuchel, Chelsea vive otro momento, el equipo levantó y lleva seis victorias y dos empates en todas las competencias. Esto hace el técnico alemán siga invicto con el buzo ‘blue’. Y así espera seguir cuando enfrente este domingo al Manchester United por la Premier League.

Eso sí, en la previa del Manchester United vs. Chelsea, Thomas Tuchel recordó la última mala experiencia que tuvo ante los ‘diablos rojos’. Esto cuando entrenador del PSG y se midió ante el equipo inglés por la Champions League 2019.

Aquella eliminatoria, PSG ganó la ida 2-0; sin embargo, en la vuelta, un gol de penalti de Marcus Rashford a los 94′, clasificó a Manchester United a la siguiente etapa. Si bien, su reivindicación ocurrió en la campaña siguiente, cuando llegaron a la final, esa derrota sí lo marcó como DT.

“Si soy completamente honesto, después del partido estuve durante dos días en un lugar muy oscuro. No era capaz de hablar con nadie ni de pensar en nada que no fuera esa derrota”, dijo el alemán.

“Puede ser la peor derrota que he experimentado, porque llegó de ninguna parte. Fueron las circunstancias que la rodearon. No he vuelto a experimentar nada igual ni antes ni después de ese momento. La forma en la que todo se sucedió y con el VAR decidiendo en el último minuto”, agregó.

Si bien este duelo ante Manchester United no tendrá la misma definición para Tuchel que hace dos años, está en juego la aspiración de su equipo. Los ‘blues’ marchan quintos y se mantienen en puestos para torneos europeos.

Mientras que los dirigidos por Solskjaer están segundos, pero a 13 puntos del Manchester City, por lo que están obligados a ganarle al Chelsea para no alejarse cada vez más de la pelea por el título de la Premier League.

TE PUEDE INTERESAR