¡Conectados desde Old Trafford! Guía de horarios y canales del Manchester United vs. Chelsea por Premier League

Manchester United y Chelsea juegan por la fecha 1 de la Premier League en Old Trafford. Los dirigidos por Solksjaer quieren iniciar con el pie derecho el torneo inglés y vencer a los últimos campeones de la Europa League. Conoce la programación de canales y horarios del encuentro.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Manchester United y Chelsea.



Manchester United vs. Chelsea: horarios y canales en el mundo

Perú 10:30 a.m. | ESPN

Ecuador 10:30 a.m. | ESPN

Colombia 10:30 a.m. | ESPN

México 10:30 a.m. | ESPN

Bolivia 11:30 a.m. | ESPN

Paraguay 11:30 a.m. | ESPN

Chile 11:30 a.m. | ESPN

Venezuela 11:30 a.m. | ESPN

Argentina 12:30 p.m. | ESPN

Uruguay 12:30 p.m. | ESPN

Brasil 12:30 p.m. | ESPN

España 5:30 p.m.

El United incorporó a los defensores Harry Maguire y Aaron Wan-Bissaka y al extremo Daniel James para la temporada que está por comenzar, pero perdió a Lukaku y al centrocampista español Ander Herrera.



La falta de refuerzos en ataque preocupa a los hinchas, pero Ole Gunnar Solskjaer envió un mensaje tranquilizador.



"Hay dinero disponible cuando los jugadores correctos estén disponibles. No se trata de una solución rápida, se trata de una reconstrucción a largo plazo", dijo el DT antes del partido del domingo con Chelsea en el inicio de la Liga Premier.



Lukaku fue transferido al Inter, y el DT espera que Sánchez pueda ocupar su lugar pese a su mala temporada pasada, en la que el atacante de 30 años solamente marcó dos goles en todos los torneos.



Decepcionantes el curso pasado (sextos a 32 puntos de su vecino 'skyblue'), los locales quieren comenzar el nuevo curso venciendo a uno de sus rivales directos en la lucha por entrar en la próxima Liga de Campeones.



En el equipo dirigido por Ole Gunnar Solksjaer podría debutar el internacional inglés Harry Maguire, a quien los 'Red Devils' convirtieron en el defensa más caro de la historia cuando abonaron al Leicester 87 millones de euros.



Chelsea viene de ganar la Europa League y de clasificar 3º en el anterior campeonato inglés pero, tras perder a su estrella Eden Hazard (rumbo al Real Madrid) y no poder fichar hasta 2020 por una sanción de la FIFA, su única buena noticia este verano (boreal) ha sido la llegada al banco de Stamford Bridge de la leyenda Frank Lampard.



