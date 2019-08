¡No podía fallar! El gol de Rashford de penal para el 1-0 del United ante Chelsea por Premier League [VIDEO]

Marcus Rashford ha demostrado en el Manchester United vs Chelsea , válido por la fecha 1 de la Premier League 2019 , que será uno de los jugadores más importantes de Solksjaer en esta temporada. Y qué mejor prueba que marcar el 1-0 de este partido disputado en Old Trafford.



Cuando corrían los 17 minutos de juego, el árbitro cobró una falta de Zouma en el área del Chelsea. Rashford tomó la pelota y con gran disparo batió la valla del equipo de Lampard. Como era de esperarse, el 'Teatro de los Sueños' explotó de emoción con el tanto del inglés.

Marcus Rashford ha marcado el 1-0 del Manchester United vs Chelsea. (ESPN 2)

El Manchester United en esta temporada

El Manchester United incorporó a los defensores Harry Maguire y Aaron Wan-Bissaka y al extremo Daniel James para la temporada que está por comenzar, pero perdió a Lukaku y al centrocampista español Ander Herrera. La falta de refuerzos en ataque preocupa a los hinchas, pero Ole Gunnar Solskjaer no hace dramas.



"Hay dinero disponible cuando los jugadores correctos estén disponibles. No se trata de una solución rápida, se trata de una reconstrucción a largo plazo", dijo el DT antes del partido.



Chelsea viene de ganar la Europa League y de clasificar 3º en el anterior campeonato inglés pero, tras perder a su estrella Eden Hazard (rumbo al Real Madrid) y no poder fichar hasta 2020 por una sanción de la FIFA, su única buena noticia este verano (boreal) ha sido la llegada al banco de Stamford Bridge de la leyenda Frank Lampard.



► ¡Tienes que venir! El vestuario del Barça presiona a Neymar, pero este revela un gran temor



► 200 millones o nada: la nueva exigencia del PSG que deja al Real Madrid más cerca de fichar a Neymar



► En el Barça ya le advierten a Neymar por el Real Madrid: "Dolería que se fuera al eterno rival"



► Cada vez más cerca: Real Madrid ya negocia con PSG por Neymar y sorprende la forma en que llegaría