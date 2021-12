Manchester United vs. Crystal Palace se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV en el partido de la jornada 15 de la Premier League este domingo 5 de diciembre desde las 9:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Old Trafford. Sigue la transmisión vía ESPN y Star+ para todos los países de América Latina y Europa. Minuto a minuto con todas las incidencias por Depor.com.

Los ‘Red Devils’ están en la ruta de recuperar el terreno perdido en el campeonato doméstico. Desde el despido de Ole Gunnar Solskjaer, el equipo empató 1-1 en la casa de Chelsea (entonces el líder) y le ganó al Arsenal por 3-2 en el ‘Teatro de los Sueños’.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Crystal Palace por Premier League?

México – 8:00 a.m.

Perú – 9:00 a.m.

Colombia – 9:00 a.m.

Ecuador – 9:00 a.m.

Venezuela – 10:00 a.m.

Bolivia – 10:00 a.m.

Argentina – 11:00 a.m.

Chile – 11:00 a.m.

Paraguay – 11:00 a.m.

Uruguay – 11:00 a.m.

Brasil – 11:00 a.m.

España – 3:00 p. m.

Bajo el mando de Michael Carrick, DT interino de los ‘Red Devils’, el equipo escaló posiciones en la tabla y con el debut de Ralf Rangnick tienen opciones de meterse en la discusión por conquistar un puesto en torneo europeos en la campaña entrante.

Pensar en el título, por ahora, es lejano para Manchester United y el resto de los clubes. Los ‘Diablos Rojos’ están 14 puntos por debajo del primer lugar que le pertenece a su vecino y enemigo, City de Pep Guardiola.

¿Cómo ver Manchester United vs. Crystal Palace por Premier League?

ESPN y Star+ son las señales habilitadas para ver el partido de la Premier League que presentará a Manchester United con el estreno del alemán Rangnick, quien no podrá contar con Raphael Varane, Paul Pogba y Edinson Cavani.

Mientras que, en las recientes horas, la prensa inglesa informó sobre una lesión de Cristiano Ronaldo durante el duelo ante Arsenal (donde marcó un doblete). Precisamente, la tradicional celebración le habría traído alguna molestia física al portugués.

De todos modos, el nuevo DT de Manchester United tiene opciones de sobre para reemplazar a ‘CR7′. En caso el luso quede descartado, Jesse Lingard y Anthony Martial son alternativas para la ofensiva del equipo que espera seguir en ascenso.

Por su lado, Crystal Palace ha sido muy irregular en la temporada. Entonces, el cuadro comandado por Patrick Viera, un histórico de la Premier League, espera romper la racha de tres encuentros seguidos sin ganar (dos derrotas y un empate).

Manchester United vs. Crystal Palace: alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Bailly, Telles, Fernandes, McTominay, Van de Beek, Greenwood, Sancho, Cristiano Ronaldo

Crystal Palace: Guaita; Tomkins, Andersen, Guehi, Mitchell, Milivojevic, Gallagher, Kouyate, Ayew, Zaha, Benteke.

