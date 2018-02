Manchester United vs. Huddersfield Town : se enfrentarán este sábado en el The John Smith's Stadium por la ronda de octavos de final de la FA Cup. Los dirigidos por José Mourinho están obligados a sacar un triunfo en condición de visita por la copa local donde aún se mantiene con vida. No hay margen de error para ellos. Este partido será transmitido a toda Latinoamérica será transmitido por la señal de DirecTV Sports.

El cuadro de Old Trafford se metió a esta instancia gracias al 4-0 sobre el modesto Yeovil Town. En ese partido para los de 'Mou' anotaron Marcus Rashford, Ander Herrera, Jesse Lingard y Romelu Lukaku. Además, ese encuentro significó el debut de Alexis Sánchez con su nuevo club para este 2018.

Manchester United vs. Huddersfield Town: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 12:30 p.m. Colombia 12:30 p.m. México 11:30 a.m. Argentina 2:30 p.m. Chile 2:30 p.m. Estados Unidos (Florida) 12:30 p.m. España 6:30 p.m.

En la previa del cotejo frente al Huddersfield, Manchester United viene de perder por la mínima diferencia (1-0) a manos del Newcastle por la Premier League. En un partido para el olvido, los 'Red Devils' mostraron su mejor y se alejaron aún más del líder Manchester City. Sus opciones de ganarse ese torneo son más que escasas.

Además, otros de los temas es Pogba. La prensa inglesa apunta que dejaría el club a final de temporada, pero ante esto Mourinho respondió. "Creo que cuando se dice 'especulaciones' se debe decir, en realidad, 'mentiras'. Puedo hablar sin ningún problema en nombre de Paul; y él acepta que no ha estado a su mejor nivel en los últimos partidos, pero eso es todo", sostuvo.

Por su parte, Huddersfield Town llegó a esta etapa luego de dejar en el camino al Birmingham City en el 'replay'. Con anterioridad vencieron al Bolton Wanderers y ante el United quiere dar la sorprensa y rescatar el triunfo en condición de local.

Huddersfield Town: Lossl; Hadergjonaj, Jorgensen, Schindler, Malone; Ince, Hogg, Williams, Van La Parrra; Quaner y Mounie.



Manchester United: Romero; Darmian, Lindelof, Rojo, Shaw; Pogba, McTominay, Mata; Lingard, Martial y Lukaku.