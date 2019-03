Ni el 'Señor Barriga' y 'Don Ramón' llegaron a tanto: el problema entre Solskjaer y Van Dijk por la renta

De esos casos insólitos del fútbol, aunque en esta oportunidad el asunto va más por el ámbito inmobiliario. La rivalidad entre Manchester United y Liverpool ha sumado un capítulo más, esta vez con el técnico de los 'Diablos Rojos' Ole Gunnar Solskjaer y el defensor 'Red' Virgil Van Dijk , pues por su 'culpa' el entrenador vive en un hotel.



Resulta que en diciembre de 2017, cuando Van Dijk fichó por el Liverpool, le alquiló su casa a Solskjaer ubicada en la zona de Chesire, pues el estratega por entonces dirigía en Noruega y ni por el mejor de sus sueños se veía dirigiendo al primero equipo del United.



Pero ya conocemos la historia, los tiempos cambiaron, y Solskjaer volvió a Manchester, pero no puede recuperar su casa, ya que Van Dijk aún tiene contrato vigente del alquiler.



Así, por el momento, el técnico del United está viviendo en el 'The Lowry Hotel', un lujoso complejo en el que también vivió Mourinho durante su etapa en el club de Old Trafford.



Habrá que esperar el final de esta surrealista situación entre el técnico del Manchester United y el defensor del Liverpool.