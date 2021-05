Manchester United vs. Liverpool EN VIVO vía ESPN 2: chocan por Premier League

Manchester United vs. Liverpool EN VIVO | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 34 de la Premier League este domingo 2 de mayo desde las 10:30 a.m. (horario peruano) en el estadio Old Trafford.

Los ‘Red Devils’ tienen poco margen de error en la lucha por conseguir el título del certamen local. Después de la victoria de Manchester City sobre Crystal Palace (2-0), el cuadro de Ole Gunnar Solskjaer debe ganarle el clásico a su rival.

En caso contrario, los ‘Citizens’ de Pep Guardiola automáticamente serán los campeones del torneo en esta temporada. No obstante, los ‘Reds’ no ganan en Old Trafford desde 2014, pues salieron con cuatro empates y cuatro caídas.

Pero, el conjunto de Jürgen Klopp arribará al juego con la obligación de ganar para tentar clasificarse para la próxima Champions League. Hasta aquí, el cuadro de Anfield solamente tiene un lugar asegurado en la Europa League.

¿Dónde ver Manchester United vs. Liverpool por la Premier League?

ESPN 2 es la señal habilitada para ver el partido de la Premier League que presentará a Liverpool con el panorama claro, pues Klopp aseguró que un triunfo como visitante será vital para sus ambiciones: “Más del 100%”.

El DT de los ‘Reds’ puede perder a Nathaniel Phillips por una lesión. El resto de los jugadores están en buenas condiciones con la excepción de las conocidas bajas de Jordan Henderson, Joel Matip, Joe Gomez y Virgil van Dijk.

Manchester United, que venció 6-2 a la Roma en las semifinales de la Europa League, apostará en la portería por Dean Henderson en lugar de David De Gea. En más, el estratega noruego contará con jugadores importantes como Bruno Fernandes o Paul Pogba.

Liverpool encarará este duelo después de dos empates consecutivos contra Newcastle y Aston Villa. Por su parte, el United igualó contra Leeds. En el duelo de ida, el clásico concluyó emparejado sin anotaciones.

¿A qué hora se juega Manchester United vs. Liverpool por la Premier League?

Perú – 10:30 a.m.

México – 10:30 a.m.

Colombia – 10:30 a.m.

Ecuador – 10:30 a.m.

Bolivia – 11:30 a.m.

Venezuela – 11:30 a.m.

Chile – 11:30 a.m.

Paraguay – 11:30 a.m.

Argentina – 12:30 p.m.

Uruguay – 12:30 p.m.

Brasil – 12:30 p.m.

España – 5:30 p.m.

Manchester United vs. Liverpool: posibles alineaciones

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Rashford, Fernandes, Pogba, Cavani.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson, Thiago, Milner, Wijnaldum, Salah, Jota, Mané.

¿Dónde se jugará Manchester United vs. Liverpool por la Premier League?