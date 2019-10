¡Nos conectamos en Old Trafford! Manchester United vs. Liverpool EN VIVO juegan por Premier League

Manchester United vs. Liverpool (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN 2 / 10:30 a.m.) se ven las caras por la fecha 9 de la Premier League en el estadio Old Trafford. Se viene un veradero partidazo. Sigue el minuto a minuto por Depor.com. con todas las estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este partidazo que puede ser un choque bisagra en el fútbol inglés.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Manchester United vs. Liverpool.



La tabla de posiciones marca una clara diferencia entre los 'Diablos Rojos' de Manchester y los 'Reds' de Anfield. Uno marcha en la casilla 13 con apenas nueve puntos (dos triunfos y tres empates en ocho fechas) y el otro es líder absoluto de la Premier League con puntaje perfecto y con el rótulo de ser el equipo que menos goles ha recibido

Manchester United vs. Liverpool: horarios en el mundo



Perú 10:30 a.m. | ESPN 2

México 10:30 a.m. |

Ecuador 10:30 a.m. |

Colombia 10:30 a.m. |

Bolivia 11:30 a.m. |

Paraguay 11:30 a.m. |

Venezuela 11:30 a.m. |

Argentina 12:30 p.m. |

Brasil 12:30 p.m. |

Chile 12:30 p.m. |

Uruguay 12:30 p.m. |

España 5:30 p.m. |

Liverpool, campeón vigente de la Champions League y poseedor del invicto más largo en lo que va de la Premier League, enfrentará a uno de sus rivales clásicos en el torneo inglés buscando la marca de 18 triunfos consecutivos.

Los de Jürgen Klopp no saben de derrotas en la Premier League desde el 3 de enero de este año, es decir, hace 25 partidos. En ellos tiene un registro de cuatro empates y 21 triunfos, siendo los últimos 17 de forma consecutiva. Una verdadera máquina.

Mientras que Manchester United vive en medio de una irregularidad deportiva que lo han alejado de la lucha por el título hace varias temporadas. En lo que va de la Premier League 2019-20 apenas ganó dos partidos (cada uno distanciado por tres partidos) y su objetivo, por ahora, es el de meterse en zona de competencia europea.

A esa crisis deportiva, Manchester United debe sumarle la larga lista de jugadores lesionados a la que se agregó David De Gea, quien no terminó el choque por Eliminatorias a la Eurocopa a causa de un desgarro. Paul Pogba tampoco estará disponible y se suman a la larga lista de ausentes que componen Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Anthony Martial, Phil Jones, Jesse Lingard, Mason Greenwood, Timothy Fosu-Mensah y Eric Bailly.

En contra parte, Liverpool recuperará para este partido al portero Alisson Becker y Joel Matip, quienes reforzarán el engrañaje del equipo que funciona a la perfección con el tridente de ataque que conforman Sadio Mané, Roberto Firmino y Mohamed Salah.

Manchester United vs. Liverpool: probables alineaciones



Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Matic; Lingard, Mata, James; Rashford



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mane

Manchester United vs. Liverpool | Aquí se jugará el partido

