Manchester United tiene un sueño: fichar al mejor del mundo en su puesto a cambio de 120 millones de euros

En la previa del Manchester United vs Manchester City , válido por la fecha 31 de Premier League , un gran rumor de cara al mercado de fichajes 2019 ha empezado a sonar en el equipo de Old Trafford. Según 'Metro' de Inglaterra. los 'Red Devils' sueñan nada más y nada menos que con Jan Oblak.



El portero del Atlético de Madrid, considerado para muchos el mejor del mundo, ha entrado en los planes del Manchester United ante la posible salida de De Gea en este o al siguiente verano. El español acaba contrato en el 2020 y hasta el momento no hay acuerdo de renovación.

La citada fuente recuerda que el Manchester United ya quiso hacerse con los servicios de Oblak en el 2017, cuando el Real Madrid volvió a intentar fichar a De Gea. En Old Trafford estarían dispuestos a pagar hasta 120 millones de euros por el arquero esloveno.

Según la citada fuente, cada vez existe menos optimismo en el Manchester United con el futuro del español, quien quiere ser el futbolista mejor pagado del equipo, a la altura de Alexis (460.000 euros a la semana). Sin embargo, el propio club ya reconoció que se había equivocado con el elevado contrato del chileno.



Manchester Unite quedó listo para el choque ante el Manchester City. El equipo de Solksjaer pelea por la Champions League y con una victoria quiere dejar a su par inglés sin chances del título de la Liga Inglesa.