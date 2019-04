Manchester United vs Manchester City: partidazo clave por la Premier League 2019 vía DirecTV

Manchester United vs. Manchester City juegan EN VIVO y EN DIRECTO con transmisión vía DirecTV Sports por la fecha 31 de la Premier League 2019 , este miércoles 24 de abril desde las 14:00 horas de la tarde (hora peruana) ONLINE desde Old Trafford. Sigue la narración y principales incidencias del cotejo por el MINUTO a MINUTO de Depor.com. El duelo podría decidir el título del torneo si el equipo de Guardiola no logra sumar.

Ambos equipos protagonizarán una nueva edición del derbi de Manchester en Old Trafford, donde están obligados a ganar para no complicar sus máximas aspiraciones en la temporada.

Manchester United vs. Manchester City | Horarios del partido:

14:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Manchester United, anfitrión del duelo válido por la jornada 31 de la Premier League, necesita recuperarse con un triunfo tras caer por goleada (4-0) en su reciente visita al Everton, resultado que dejó al equipo comandado por Ole Gunnar Solskjaer en el sexto lugar de la clasificación británica con 64 unidades.

Los 'Diablos Rojos' buscan uno de los cuatro cupos para la próxima Champions, en competencia directa con Arsenal, Chelsea y Tottenham: solo dos cuadros alcanzarán el certamen, ya que Manchester City y Liverpool tienen asegurados sus boletos.

"Tuvimos una reunión después del partido (ante Everton) y todos los jugadores quedaron realmente heridos por esa actuación, por lo que el duelo ante el City es perfecto", señaló el estratega noruego en la víspera del crucial encuentro frente a los 'Citizens'.

Manchester City, en cambio, pretende celebrar una victoria a domicilio para recuperar el liderato que actualmente ostenta Liverpool (88), en su apretada pelea por el título con los 'Reds'.

El conjunto comandado por Pep Guardiola se ubica segundo en la tabla con 86 puntos y escalaría a la cima si consigue su objetivo.

"Quedan cuatro partidos y tenemos que ganarlos para retener el título", destacó el catalán, quien descartó sentirse intimidado por la presión del público en Old Trafford antes del enfrentamiento.

"No es tan atemorizante jugar ahí. Antes era tal vez más difícil. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Es cierto que lo hemos hecho mejor que el United en las últimas tres temporadas", acotó el DT del City para reducir la tensión previa.

Manchester City suma diez victorias consecutivas por Premier League antes de su visita al Manchester United, que está invicto en sus últimos 14 partidos en Old Trafford, pero acumula seis derrotas en ocho duelos contando todas las competencias.

United vs. City | Posibles alineaciones:

Manchester United: De Gea, Young, Lindelof, Smalling, Shaw, McTominay, Matic, Pogba, Lingard, Rashford, Lukaku.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, B. Silva, Fernandinho, D. Silva, Sterling, Aguero, Sané.

