Manchester United vs. Southampton : se enfrentan este sábado en el Old Trafford por la fecha 21 de la Premier League . El cuadro de Mouringo ha tropezado en las últimas jornadas, razón que lo ponen hoy a 15 puntos del hegemónico Manchester City, quien no parece conocer rival que lo detenga. El cotejo dará comienzo a las 12:30 p.m. hora peruana y será transmitido por ESPN 2. También puedes seguir el encuentro por la web de Depor.com.

Manchester United no conoce la victoria hace dos fechas, ya que empató con el Leicester City y Burnley en dos encuentros que han puesto a los de Mourinho en una situación bastante incómoda.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 12:30 p.m. ESPN 2 Colombia 12:30 p.m. ESPN 2 Ecuador 12:30 p.m. ESPN 2 México 11:30 a.m. ESPN 2 Brasil 02:30 p.m. ESPN 2 Bolivia 01:30 p.m. ESPN 2 Chile 02:30 p.m. ESPN 2 Argentina 02:30 p.m. ESPN 2 Uruguay 02:30 p.m. ESPN 2

Los números del Manchester United no son malos, solo que las victorias consecutivas del City poner a los de Mourinho muy lejos del trofeo de la Premier League.

José Mourinho no podrá contar con Smalling, Antonio Valencia, Carrick, Maroaune Fellaini ni Eric Bailly. El luso deberá usar a Jones o Lindelof como central, mientras que Young se posicionará como lateral derecho.

Southampton, por su parte, viene de caer goleado ante el Tottenham, equipo que contó 'Hurrikane', quien anotó un triplete que lo convirtió en el goleador del año. Los de Pellegrino se ubican en la decimocuarta posición y no son ni la sombra de temporadas pasadas.

Manchester United vs. Southampton: alineaciones probables

Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Rojo, Shaw; Matic, Pogba, Rashford, Mata; Lukaku, Ibrahimovic.



Southampton: Forster; Stephens, Yoshida, Hoedt, Targett; Vidal, Hojbjerg, Lemina, Boufal, Redmond; Long.