Manchester United vs. Tottenham se ven las caras este sábado 21 de abril por las semifinales de la FA Cup. El partido se jugará en el Estadio Wembley desde las 11:15 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2. Con la Premier League y la Copa de la Liga en posesión del City, la FA Cup, el último título en juego en Inglaterra, da a 'Diablos Rojos' y 'Spurs' la posibilidad de cerrar un decepcionante curso para ambos levantando un trofeo.

El equipo entrenado por el portugués José Mourinho, que, curiosamente, será local este sábado en Wembley, el estadio que ha sido la 'casa' del Tottenham durante toda esta temporada, llega al partido después de sufrir una inesperada derrota en Old Trafford ante el West Bromwich, farolillo rojo de la liga (0-1), que entregó el título a sus vecinos del City.

Manchester United vs. Tottenham: horarios del partido

País Hora México 11:15 a.m. Perú 11:15 a.m. Colombia 11:15 a.m. Ecuador 11:15 a.m. Venezuela 12:15 p.m. Bolivia 12:15 p.m. Paraguay 1:15 p.m. Chile 1:15 p.m. Uruguay 1:15 p.m. Argentina 1:15 p.m. España 6:15 p.m.

Mourinho recupera a algunos de los futbolistas a los que dio descanso entre semana en Bournemouth, como Antonio Valencia, Nemanja Matic y Romelu Lukaku, y podrá contar con Phil Jones y Daley Blind, ya recuperados de sus lesiones y quienes tuvieron minutos el pasado miércoles en Dean Court (0-2).



"He jugado tantas semifinales que no sé el secreto de ganarlas todas. Sólo siento que tienes que dar el máximo y estar centrado mentalmente. Nos enfrentamos al Tottenham, uno de los mejores equipos del país. Pero, aunque jugáramos contra un club de la Championship, mi mentalidad sería la misma. Una semifinal es una semifinal y hay que dar el máximo", recordó el entrenador portugués.



En su camino hasta las semifinales, el Manchester United superó a Derby County (3-0), Yeovil Town (0-4), Huddersfield Town (0-2) y Brighton & Hove Albion (2-0).



El Tottenham del argentino Mauricio Pochettino llega al duelo tras encadenar dos partidos sin ganar -un empate (en Brighton, 1-1) y una derrota (en casa ante el Manchester City, 1-3)- y con la necesidad de asegurarse cuanto antes el billete para la próxima edición de la Liga de Campeones.



'Poche' tiene las bajas del lateral izquierdo Danny Rose y del centrocampista Harry Winks, aunque recupera a Dele Alli, uno de los tantos titulares que descansó entre semana en Brighton.



"El club no va a cambiar si se gana o no la FA Cup. Sería maravilloso conseguir el título, pero lo que nos pondría de verdad en otro nivel sería conquistar la Premier League o la Liga de Campeones", reflexionó Pochettino.

Manchester United vs. Tottenham: probables alineaciones

Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Herrera, Matic, Pogba; Rashford, Lingard, Lukaku.

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Lamela, Alli, Eriksen; Kane.