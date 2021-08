Manchester United vs. Wolverhampton se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV: sigue el juego por la jornada 3 de la Premier League, este domingo 29 de agosto desde las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN . Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En medio de la emoción de sus millones de hinchas por el regreso de Cristiano Ronaldo, Manchester United visitará a Wolverhampton, del mexicano Raúl Jiménez. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Molineux Stadium.

Manchester United vs. Wolverhampton: horarios y canales en el mundo

Perú – 10:30 horas - ESPN

Colombia – 10:30 horas- ESPN

Ecuador – 10:30 horas- ESPN

México – 10:30 horas - Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Chile – 11:30 horas - ESPN

Paraguay – 11:30 horas - ESPN

Venezuela – 11:30 horas - ESPN

Bolivia – 11:30 horas - ESPN

Argentina – 12:30 horas - ESPN

Uruguay – 12:30 horas - ESPN

Brasil – 12:30 horas - NOW NET e Claro, ESPN Brasil y GUIGO

España – 17:30 horas - DAZN 1, Movistar+ y DAZN

Si bien la prensa europea informaba en los últimos días que la estrella portuguesa ficharía por Manchester City, la situación dio un giro tremendo el viernes. Contra todo pronóstico, los ‘Red Devils’ y Juventus acordaron la operación y quedó consumada la vuelta de Cristiano Ronaldo.

“Manchester United se complace en confirmar que ha llegado a un acuerdo con Juventus por el pase de Cristiano Ronaldo, sujeto a condiciones personales, visado y revisación médica del jugador”, fue parte del comunicado de la entidad inglesa, que ya tuvo a ‘CR7′ entre el 2003 y 2009.

El cinco veces ganador del Balón de Oro, como era de suponerse, no podrá formar parte del encuentro contra los ‘Lobos’, pero se espera que muy pronto se una al grupo y esté a disposición del entrenador Ole Gunnar Solskjaer.

“Tuve la suerte de jugar con él y entrenarlo [después de mi retiro]. Es un ser humano tremendo, así que vamos a ver qué pasa. Todos los que han jugado a su lado sienten debilidad por él”, indicó Solskjaer en rueda de prensa, antes de que se oficialice su llegada.

En cuanto al desafío dominical, Manchester United buscará su segunda victoria en la liga inglesa tras la goleada (5-1) a Leeds United y el empate a uno frente a Southampton, resultados que lo posicionan en el décimo casillero, con cuatro puntos.

“Sabemos que no va a ser fácil, porque nunca lo es, pero queremos salir a la cancha concentrados para lograr nuestro objetivo”, señaló el centrocampista Paul Pogba, en la antesala.

Wolverhampton, por su parte, intentará sumar de a tres por primera vez en la temporada después de caer ante Leicester City y Tottenham, en sus dos primera presentaciones.

Manchester United vs. Wolverhampton: probables alineaciones

Wolverhampton: José Sá, Kilman, Coady, Saiss, Semedo, Ruben Neves, Moutinho, Marcal, Trincao, Raúl Jiménez y Traoré. DT: Bruno Lage.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw, Fred, Matic, Sancho, Bruno Fernandes, Pogba y Greenwood. DT: Ole Gunnar Solskjaer.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR