Marcelo Bielsa vive un cierre de temporada de manera tranquila en Leeds United. Su equipo aseguró la permanencia en la Premier League para la siguiente temporada y solo espera el final de la liga. El argentino asumió el cargo en junio de 2018, pero a pesar del tiempo muestra un remordimiento que ha crecido por el pasar de los años: el inglés.

Este malestar se hizo notorio en el último encuentro cuando Leeds United cayó ante Brighton por 2-0 en un encuentro válido por la jornada 34 de la Premier League. Eso sí, antes del partido Marcelo Bielsa fue consultado por medios de comunicación por su incremento de indicaciones en inglés a los jugadores. ‘El Loco’ respondió que este es su principal problema desde que llegó.

“Uno de mis grandes déficits en mi paso por Leeds es no poder comunicarme en el idioma que todos hablan. En cierto modo me debilita el hecho de no haber aprendido a hablar inglés”, aseguró Bielsa junto a su traductor Andrés Clavijo.

“Una de las grandes herramientas que tiene un entrenador es transmitir su mensaje a través de sus palabras. Una de las cosas a las que más me he dedicado como entrenador es a hablar bien. A aprender el significado o la definición de las palabras y decir un concepto de la manera más sencilla posible sin perder la riqueza del contenidos”, analizó Bielsa.

“Si a veces no sé explicarme bien en español, cómo voy a intentar inglés. El primero que no se cree la explicación, soy yo. Debo una disculpa a los anfitriones que me toleran en español debiendo yo hablar inglés”, finalizó Bielsa.

Las palabras sorprendieron a los asistentes de la conferencia virtual de Leeds United. El argentino ha logrado un ascenso con Leeds United y se mantiene vigente en la Premier League mostrando una gran performance. Eso sí, su disconformidad se basa en no poder transmitir de manera correcta las palabras a los jugadores. El plantel parece haber aprendido sus conceptos a la perfección.

