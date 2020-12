Marcelo Bielsa y Frank Lampard se volverán a ver las caras tras el sonado caso del ‘Spygate’, hecho ocurrido hace dos temporadas cuando ambos entrenadores militaban en la Championship y donde el argentino terminó siendo sancionado económicamente.

El ‘Loco’ fue acusado de realizar espionaje al Derby Country, que por aquel entonces era comandado por Lampard, quien acusó al entrenador argentino de aplicar una mala práctica. Meses después mostró su indignación por el premio de ‘The Best’ 2019 al ‘Fair Play’ que recibió el ex Marsella.

Por ello, en la previa enfrentamiento que sostendrán este sábado Leeds United y Chelsea FC por la fecha 11 de la Premier League, los medios de prensa no dudaron en consultarle a Bielsa sobre su relación con el histórico jugador de los ‘Blues’.

“No está mal. Es similar a la que tengo con el resto de mis colegas. ¿Si tuvo una impresión equivocada de mí? Las autoridades ya resolvieron cómo se deben sancionar estas acciones. Fueron analizadas por personas que debían analizarlas”, explicó.

Con respecto al castigo que recibió por el ‘Spygate’, el rosarino señaló que le quedó claro lo que debe y no deber hacer en el balompié inglés.

“Nada que no supiera antes de eso. Conozco el espíritu del fútbol inglés y el castigo que recibí de acuerdo a lo que juzgaron las autoridades, esto me indica que no se debe repetir y esto es un aspecto que se puede considerar como algo que aprendí”, apuntó.

Después del triunfo ante Everton la fecha pasada, Leeds se ubica en la duodécima posición con 14 puntos. Un triunfo ante el equipo londinense les permitiría ubicarse en zona de clasificación a Champions League.

