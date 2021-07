Marco Asensio es uno de los jugadores que no tomaría en cuenta Carlo Ancelotti para la próxima temporada. El estratega italiano no confía en el rendimiento actual del español y estaría dispuesto a utilizar a Takefusa Kubo y Rodrygo Goes, jóvenes talento del Real Madrid.

El extremo, que está siendo cuestionado por su nivel con la Selección de España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se está perdiendo la pretemporada con el elenco blanco y, a diferencia de Kubo, no está rindiendo al nivel esperado. La intención de los merengues es venderlo en este verano y recibir una buena cantidad de dinero por él.

Ahora, según la información que se maneja en Fichajes.net, el Madrid ha recibido tres ofertas por Asensio en las últimas semanas, teniendo en cuenta que el futbolista está atravesando un nivel bajo y su precio es mucho menor que el de hace tres años.

Su rendimiento en las últimas temporadas, también por culpa de sus constantes lesiones, ha sido muy pobre. Además, su contrato culminará en el verano del 2023, por lo que la directiva de Florentino Pérez considera que este es el momento ideal para venderlo y hacer caja con su traspaso.

Los tres equipos de la Premier que buscan fichar a Asensio

Everton: Rafael Benítez, técnico del cuadro inglés, considera al español como uno de los objetivos, pues la salida de James Rodríguez parece estar muy cerca. Además, lo conoce muy bien y siente que es una gran pieza que puede sumar al plantel en la Premier League.

Leeds United: Bielsa considera al extremo como el plan B en caso no llegue Adama Traoré. Su precio es bajo y tiene uno de los perfiles que le gustan al argentino, pese a ser muy diferente al jugador del Wolverhampton.

Leicester City: Los ‘Zorros’ consideran a Asensio como una buena oportunidad en el mercado, puesto que urgen de un atacante para la rotación en la zona ofensiva. Su fichaje sería interesante, pues serviría para su objetivo: pelear por la Champions League.





