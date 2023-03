El último fin de semana, Manchester United perdió por 7-0 ante Liverpool. A pesar de que el equipo de Carrington venía en alza y contento por haber eliminado al FC Barcelona de la Europa League, no pudo en el Clásico inglés y se llevó una paliza histórica. Paliza que apunta a verse traducida en la salida de algunos jugadores del cuadro de Old Trafford. Simplemente no dieron la talla en Anfield Road y el entrenador Erik ten Hag estaría de acuerdo con venderlos en el próximo mercado de fichajes de verano. En total, tres jugadores pasarían por la guillotina del DT neerlandés.

El primero es nada menos que Antony. El brasileño fue de los peores con un partido muy pobre a nivel individual, uno más en la temporada. No aportó nada a nivel defensivo, hasta el punto de no tener sacrificio. A pesar de que costó un dineral, no tendría Ten Hag problemas en venderlo.

El siguiente en la lista negra de Ten Hag sería Fred. El brasileño dejó mucho que desear con pelota, nunca fue una solución ante la presión del Liverpool y su nivel sigue lejos del esperado. Es una posición a mejorar porque, pese a venir jugando buenos partidos, tiene un techo muy marcado.

Por último, el portugués Diogo Dalot firmó un partido muy pobre. Siempre estuvo desorientado a nivel defensivo y fue una de las vías por las que más daño pudo hacer el Liverpool. Su error en el primer gol del Liverpool fue el primer golpe que sufrió su equipo.

Diogo, Antony y Fred en la mira de Ten Hag por el partido ante Liverpool.





Lo que viene para el Manchester United





En la línea del partido frente a Liverpool, Erik Ten Hag urgió a que el equipo se levante después de la histórica derrota en Anfield y lo calificó como desastre. El entrenador holandés atendió a los medios de comunicación antes de la visita del Real Betis, este jueves en la ida de los octavos de la Liga Europa.

“Tenemos que sacar conclusiones (sobre la derrota contra el Liverpool). Hemos hablado sobre ello, hemos vuelto a ver el partido y ahora toca resetear y levantarnos”, reconoció Ten Hag en rueda de prensa, que aseguró no estar decepcionado con la actuación de sus jugadores.

“Estamos en el mismo barco, estamos juntos en esto. Ganamos juntos y perdemos juntos. Lo del domingo fue un desastre y tenemos que lidiar con ello”, apuntó.





