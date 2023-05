Del futuro de Lionel Messi, hasta el momento, solo se conoce que no renovará con el Paris Saint-Germain el contrato que vence el próximo 30 de junio. Tras dos temporadas en el fútbol de Francia, el jugador argentino se alista para nuevos retos en su carrera y sobre la mesa ya tiene las ofertas del Barcelona y Al Hilal. Sin embargo, no son los únicos clubes en los que podría jugar a partir del 2023-24. El Aston Villa inglés también se ha “sumado” al interés por el argentino tras las declaraciones de Emiliano Martínez, quien dijo que le gustaría tener al capitán de la ‘Albiceleste’ como compañero de equipo.

Consultado por las constantes pifias que ha recibido Messi por parte de la afición del PSG, el popular ‘Dibu’ Martínez no ha dudado en afirmar que le haría un espacio en el equipo de Birmingham. El arquero campeón del mundo hasta sacrificaría su sueldo por el genio de Rosario.

“Si lo silban en PSG, yo lo traería al Aston Villa. Vení acá, te cebamos mate, ahí sí le hago asados todos los fines de semana. Hago que la gente le haga banderitas y listo, la pasa bien. Me corto el salario, hacemos lo posible”, dijo el portero argentino en entrevista con ESPN.

Por otro lado, Emi Martínez recordó la tapada que hizo ante Kolo Muani en la final del Mundial 2022 entre Francia y Argentina. “Nunca va a haber una atajada como esa. Capaz que he atajado alguna mejor, pero esa va a quedar de por vida, por el momento, la tensión, el sufrimiento”.

“Es un momento en el que el equipo está muy dolido, y lo que más rescato es haber estado calmo en el momento del impacto. No me fui corriendo por la desesperación. No me fui para atrás. Me quedé donde me tenía que quedar, es lo que más rescato mentalmente. Podré atajar 200 pelotas mejores, pero esa va a ser la atajada de mi vida”, destacó al respecto.

Cabe recordar que, desde que comparten vestuario en la selección de Argentina, además del Mundial Qatar 2022, Emiliano Martínez y Lionel Messi ganaron la Copa América 2021 y la Finalissima de Wembley ante Italia.





