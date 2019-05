Por otro milagro: Klopp confirmó a 'Mo' Salah para la última jornada de la Premier League

Mohamed Salah está listo para ser parte del partido decisivo del Liverpool en la Premier League contra Wolverhampton Wanderers el domingo luego tras recuperarse de una conmoción cerebral, dijo el técnico Jürgen Klopp.



Salah se perdió la semifinal de la Champions League del Liverpool contra Barcelona el martes tras un choque de cabezas con el portero del Newcastle United Martin Dubravka el fin de semana pasado, pero recibió autorización para entrenar de cara al final de la liga inglesa.



El capitán Jordan Henderson y el lateral Andy Robertson también terminaron con molestias físicas el duelo ante el Barcelona, pero Klopp tiene esperanzas de contar con ambos.



"Las palabras destacadas en el vestuario durante esta semana han sido 'solo es dolor'", dijo Klopp el viernes en rueda de prensa. "Hendo (Henderson) dijo que solo era dolor, Robbo (Robertson) dijo que solo era dolor. Deberían estar bien. Bobby (Roberto Firmino) no estará para el fin de semana".



Liverpool debe vencer a los 'Wolves' en Anfield para tener la oportunidad de ganar su primer título de la liga inglesa desde 1990, pero podría terminar segundo con 97 puntos si el líder Manchester City derrota al Brighton and Hove Albion en el Amex Stadium.



Liverpool y Tottenham superaron todas las probabilidades al avanzar a la final de la Champions dejando en el camino al Barcelona y el Ajax, respectivamente, para establecer una final inglesa del torneo por primera vez desde 2008.



Klopp ahora espera un giro similar en el final de Premier League, pero admitió que el City sigue con la primera opción para retener su título.



"La semana aún no ha terminado, el domingo también cuenta", agregó Klopp. "Por supuesto que vamos por eso. Nada ha cambiado realmente". Reuters

► Lucas Moura, en el ojo del mundo: ¿dónde están los campeones del Sudamericano Sub 20 Perú 2011? [FOTOS]



► Oficial: Neymar fue sancionado por agredir a hinchas y no volverá hasta el 2019-20



► Por 85 'kilos': Es el crack de moda en la Champions y Real Madrid ya lo puso en su agenda de fichajes



► Rayo Vallecano da pistas sobre el futuro de Luis Advíncula tras descenso