José Mourinho , tal parece, no ganará la Premier League durante su pasó por Manchester United. Tan solo empató sin goles frente al modesto Crystal Palace en Old Trafford el pasado fin de semana y se mantiene alejado del líder Manchester City. Palos le caen y el último en hablar ha sido Rio Ferdinand.

El ídolo viviente del Manchester United fue consultado respecto a la actualidad de los 'Red Devils' y respondió por, a lo que él considera, los malos métodos que tiene José Mourinho para hablar sobre sus jugadores. Considera que las formas no son las correctas de parte del entrenador portugués.

"Cuando te llegan comentarios que Mourinho está machacando a cuatro o cinco jugadores diciendo que no tienen una mentalidad correcta, ¿esperas en verdad que ellos estén de tu lado cuando vas a hablar así una y otra vez", fue lo que dijo Ferdinand en declaraciones que rescata el diario AS.

Asimismo, el también ex Leeds apuntó que esto no le hace nada bien a los intereses del club. "No creo que se incremente la productividad de los jugadores con ese tipo de comentarios. Eso lo debe hacer a puertas cerradas, en el vestuario. A los hinchas tampoco les gusta", añadió.

Por otra parte, Manchester United se prepara para su partido de este martes ante Young Boys por la quinta fecha del Grupo H de la Champions League. Debe ganar para asegurar su pase a octavos de final.