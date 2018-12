José Mourinho se despidió hace unos días de la dirección técnica del Manchester United. El portugués fue relegado por los malos resultados y su mala relación con los jugadores; sin embargo, al parecer no solo fue con sus dirigidos. Todos fueron rumores, hasta hoy.

Wayne Rooney , ex jugador 'Red Devil', ha asegurado que 'Mou' no solo tuvo problemas con los futbolistas. “Estoy seguro de que Ed Woodward (vicepresidente) pensaba lo mismo que el personal, los empleados de cocina o los utilleros. Esta gente no estaba contenta”

Igualmente, Rooney aseguró que la llegada de Solskjaer puso contento a más de uno y que está seguro que cumplirá su función de manera exitosa.

“Ole es la persona idónea para cambiar de inmediato y traer la felicidad. Para ser un club con éxito necesitas que todo sea correcto y que la gente sea feliz. Esto contagia a los jugadores".

Las relaciones entre los miembros del cuerpo técnico y los jugadores no fueron buenas. Pero los futbolistas vuelven a sonreír. Es un buen movimiento para el club y será fascinante ver cómo Ole configura el equipo y su juego”, explicó.