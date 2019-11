Agitación fue lo que hubo en las últimas horas en Inglaterra. Mauricio Pochettino fue despedido del Tottenham y José Mourinho asumió como el nuevo director técnico de los ‘Spurs’. Tras casi un año sin estar en los banquillos, el DT portugués vuelve a la actividad profesional y ahora tendría a un referente del Real Madrid en sus planes: Gareth Bale.

Según el diario AS, José Mourinho espera que la dirigencia del Tottenham haga el esfuerzo para contar con los servicios de Gareth Bale para el mes de enero 2020. El citado medio sostiene que el luso tiene el plan de repotenciar al delantero galés, quien ha ido de más a menos con la camiseta del Real Madrid.

No es la primera vez que Bale ha buscado contar con el galés. Cuando dirigía al United, la prensa europea reportó que intentó su contratación para los ‘Red Devils’, pero que la ‘Casa Blanca’ no se mostró conforme con la oferta que presentaron desde Old Trafford.

Mourinho, con fe de tener a Bale en el Tottenham

“Si estuviera en la puerta de salida (de su equipo), sin duda que pelearía por él y le esperaría al otro lado”, sostuvo a ‘Mou’ en su momento. Para el portal Transfermarkt, el internacional con la Selección de Gales tiene un valor de 60 millones de euros.

Por otra parte, el primer equipo del Real Madrid - que tendría a Gareth Bale - prepara los detalles para el partido de este sábado frente a la Real Sociedad por la jornada 14 de LaLiga Santander. Los merengues están en la obligación de sumar de a tres de local para seguir en los primeros puestos del campeonato.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL