Fue más que una simple discusión. En enero, la prensa inglesa informó de un encontronazo entre Jose Mourinho y Danny Rose, cuando éste aún era jugador del Tottenham. De hecho, tras ese tenso momento, se fue cedido al Newcastle. Y ahora, un documental ha revelado cómo ocurrió realmente ese duro encuentro entre ambos en el despacho del técnico portugués, quien había enviado a la banca al futbolista.

En las imágenes difundidas por ’Amazon’, se puede ver cómo Rose entra a la oficina de Mourinho y le pide explicaciones sobre su suplencia en cinco de los seis últimos partidos disputados en la Premier League.

“Solo quiero sabes cuál es el problema. Si no quieres que juegue prefiero que me lo digas ahora y me quedaré en casa”, recriminó el futbolista.

La discusión fue subiendo de tono y el lateral agregó: “Otros jugadores han sido una mierda en el entrenamiento, una mierda en los partidos, pero son titulares cada jornada. No es justo, es un hecho. Todo el vestuario sabe que es así, no es justo”.

Y ahí se terminó la estancia de Rose en el Tottenham. La pasada temporada jugó cedido en el Newcastle, en un anuncio que se produjo días después de esta discusión.

Por el momento Rose ha vuelto a la disciplina del Tottenham, aunque tras lo visto en el documental, está por ver si la relación con Mourinho le permitirá seguir siendo jugador de los ‘Spurs’. Todo hace indicar que tendrá que salir de nuevo cedido.

