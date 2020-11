Una de las jugadas más recordadas en la historia del fútbol (‘La Mano de Dios’) tuvo a dos protagonistas, Diego Maradona y el arquero de Inglaterra, Peter Shilton. El exguardameta de la selección de Inglaterra ha demostrado que ni la muerte del argentino ha podido acabar con el resentimiento que sintió por aquella jugada que lo borró de la historia en el Mundial de México 86.

“Mi vida siempre ha estado muy vinculada a Diego Maradona, aunque no de la forma en que me hubiese gustado, pero estoy muy triste por conocer la noticia de su muerte. Fue el mejor jugador contra el que jamás me enfrenté”, escribió el meta para Daily Mail donde recordó la polémica jugada del mediocampista argentino en la Copa del Mundo de hace 34 años atrás.

Peter Shilton nunca superó las críticas de los hinchas de Inglaterra, quienes le reclamaron que pudo haber hecho algo más en esa jugada, ni siquiera en el día de la muerte de Diego Maradona pudo cerrar esa herida.

“Son tonterías, pero tonterías que llevan molestándome durante años, tampoco voy a mentir ahora. Lo que no me ha gustado es que nunca llegó a disculparse, nunca llegó a admitir que hizo trampas ni pidió perdón por ello. Me parece que era un tipo muy grande, pero alguien que nunca mostró deportividad”, expresó para el medio inglés.





La ‘Mano de Dios’

Luego resumió con detalle como sucedió la polémica jugada: “Aquel día del 86 en México, pensábamos que estábamos listos para hacerle frente. Era el partido más grande que muchos de nosotros habíamos jugado en nuestras vidas. Solo queríamos controlar sus carreras, y, durante una hora, el plan nos funcionó, pero nadie podía imaginarse lo que iba a pasar. Saltó contra mí en un balón colgado y, sabedor de que no podría llegar con su cabeza, le dio un puñetazo para mandarla al fondo de la red. Una falta clara”, contó Perter Shilton.

“Mientras corría a celebrarlo miró atrás un par de veces a ver qué hacía el árbitro porque sabía lo que había hecho. Todo el mundo lo sabía menos el equipo arbitral. Eso nos sacó del partido y, poco después, le permitimos hacer una carrera para marcar el segundo. Sin el primero, no habría habido segundo”, se lamentó.





TE PUEDE INTERESAR