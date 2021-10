Buscan el camino del éxito. Newcastle United ya tiene oficialmente una nueva propiedad que lo ha convertido en el equipo más rico del mundo. Se trata de un fondo de inversión árabe, el cual empezó a moverse para conseguir tal hazaña desde inicios del 2020. Ahora, el diario ‘AS’ señala que una de las primeras medidas que los mandamases tenían en mente era imitar el exitoso proyecto del Atlético de Madrid.

Y es que el modelo que empleó el cuadro ‘colchonero’ abriga a dos pilares fundamentales. Estamos hablando del ‘Cholo’ Simeone y Andrea Berta. El técnico, desde que llegó a la capital de España, ha revolucionado la capacidad de cosechar títulos en el Wanda Metropolitano.

Su popular estilo de juego con el que otros profesionales como Jürgen Klopp no comparten pero que ha sido innegablemente detonante de gestas sin parangón, hizo que los rojiblancos se conviertan en uno de los mejores equipos de la élite europea, a pesar de que aún quede pendiente la conquista de la Champions League.

Asimismo, su director deportivo también ha jugado un papel importante en este sentido. Su método para coordinar con el director general de la escuadra, Miguel Ángel Gil, lograron que el ‘Cholo’ se sienta cómodo en un plantel donde lleguen sus pedidos. En pocas palabras, el estratega elige un nombre y la directiva se encarga de efectuar el fichaje.

Dicho esto, según la fuente citada, la nueva propiedad del Newcastle United llegó incluso a ponerse en contacto con el entorno de Berta para sondearle. Sin embargo, no fueron los únicos, ya que conjuntos como Manchester United también estuvo interesado en hacerse con los servicios del DT argentino. Eso sí, en Atlético de Madrid no lo piensan soltar.

Klopp no está de acuerdo con el juego del Atlético

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, afirmó que no le gusta demasiado el estilo de juego del Atlético de Madrid, pero que no podría respetar más a su rival este martes.

El técnico germano criticó fuertemente el fútbol de los de ‘Cholo’ Simeone después de caer eliminados en octavos de final de la temporada 2019/2020.

“No jugamos bien en Madrid aquella vez, pero aprendimos mucho de aquellos dos partidos. El Atlético ha cambiado a algunos jugadores, pero no se ha debilitado”, dijo Klopp en rueda de prensa, recordando también que aquel partido se jugó en medio de la explosión de la covid.

“Creo que lo dije después de la vuelta, estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así”, dijo.





