Mariano Díaz es uno de los futbolistas que, pese a su clara suplencia en el cuadro blanco, se encuentra muy cómodo en el Real Madrid. En verano tuvo la oportunidad de marcharse, pero la desaprovechó por completo, ya que su deseo es continuar en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, según ‘TeamTalk’, famoso portal de Inglaterra, informó que el Newcastle United tiene entre sus planes enviar una oferta por el delantero. Se dice que la propuesta sería de 10 millones de euros.

Como bien sabemos, el delantero catalán es uno de los descartes por parte del conjunto blanco para el futuro. Eso sí, los ‘merengues’ también tienen como opción sacarlo en invierno, con la finalidad de sumar a le economía del club.

Pero, todo dependerá de la decisión que el hispanodominicano elija, pues de momento no tiene pensando abandonar el Real Madrid. Asimismo, no tiene iniciativa para cambiar de opinión, por lo que podría permanecer en el Santiago Bernabéu hasta que finalice su contrato.

Por otro lado, el Newcastle United buscará estar en lo más alto de la Premier League. Ahora, con su venta al grupo saudí, se han hablando sobre las incorporaciones que se efectuarán en la próxima campaña, siendo Mariano uno de los traspasos a coste bajo para reforzar la zona ofensiva.

Es necesario mencionar que el atacante aún no ha debutado en esta temporada. Además, se habla de que Carlo Ancelotti no tiene ni la mínima intención de contar con sus servicios. Debido a esto, con esta gran oferta por parte de las ‘Urracas’, una nueva oportunidad se le abre al jugador, que busca recuperar la confianza y demostrar con goles que merece estar en el once titular de cualquier escuadra.





