Philippe Coutinho, actual futbolista del FC Barcelona, puede ser fichado por el Newcastle United en enero. La nueva propiedad árabe del club de la Premier League ha beneficiado las arcas de la entidad blanquinegra, lo que ha proporcionado un gran capital para las negociaciones de la próxima temporada. Ahora, según ‘Daily Express’, el brasileño podría fichar por el elenco inglés.

El medio de comunicación citado indica que los mandamases de la institución inglesa están preparando una estrategia para que el fichaje se convierta en realidad. Eso sí, aún no han recibido en el Camp Nou ninguna propuesta formal, aunque se ha filtrado que ya hubo contacto con los agentes del futbolista.

Las ‘urracas’ podrían sumar al centrocampista en un traspaso que tendría 50 millones de euros de por medio. Asimismo, la entidad culé no pasa por un buen momento económico, por lo que no desaprovecharían la oportunidad de hacer caja con la salida del jugador. Además, el ex Liverpool no está brillando en no está destacando en esta campaña.

Por ello, aficiones y clubes están a espera de que se produzcan nuevos movimientos. Aún queda un par de meses para que inicie el mercado de fichajes, tiempo suficiente para que se den conversaciones que encaminen este traspaso a buen puerto.

El Real Madrid es otra víctima

Según ‘TeamTalk’, famoso portal de Inglaterra, informó que el Newcastle United tiene entre sus planes enviar una oferta por Mariano Díaz. Se dice que la propuesta sería de 10 millones de euros.

Como bien sabemos, el delantero catalán es uno de los descartes por parte del conjunto blanco para el futuro. Eso sí, los ‘merengues’ también tienen como opción sacarlo en invierno, con la finalidad de sumar a le economía del club.

Pero, todo dependerá de la decisión que el hispanodominicano elija, pues de momento no tiene pensando abandonar el Real Madrid. Asimismo, no tiene iniciativa para cambiar de opinión, por lo que podría permanecer en el Santiago Bernabéu hasta que finalice su contrato.





