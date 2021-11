Vuelven al plan inicial. Unai Emery ha tomado la decisión de quedarse en el Villarreal, tal y como lo dijo en un comunicado. Así, la alternativa ‘low-cost’ al español gana protagonismo en el Newcastle: Eddie Howe. El técnico inglés se encuentra libre, por lo que no habría que hacer esfuerzo económico alguno por su fichaje, desde que saliera del Bournemouth en agosto de 2020.

En los ‘Cherries’ consiguió el ascenso a la Premier en 2016 y fue nombrado como en mejor entrenador de la década de la Football League (competición que engloba tres divisiones, Championship, League One y League Two). Howe llevó al Bournemouth de League Two (cuarta) a la Premier, de ahí el galardón.

Sin embargo, según indicó ‘Football Insider’, el exentrenador del Bournemouth rechazaría cualquier tipo de oferta que llegue, ya que tiene sus ojos puestos en otro proyecto.

Pese a que el Newcastle ha captado la atención de todo el mundo del fútbol al convertirse en uno de los equipos con más presupuesto de mundo, tendría que esforzarse bastante para convencer a Howe, que espera llegar a un acuerdo con el Southampton.

El objetivo en el Newcastle es tener un nuevo DT y todos los refuerzos importantes en el próximo mercado de pases, antes de que el equipo se siga complicado, ya que por ahora está en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de la Premier League.

También apuntan al Madrid

Según apuntan en ‘El Nacional’, el Newcastle United estaría dispuesto a ofrecer 30 millones de euros por hacerse con los servicios de Toni Kroos. Según Transfermarkt, ese es su valor de mercado.

El mediocampista alemán llegó al Real Madrid en el 2014, por una cantidad cercana a los 25 millones de euros. Siete años después, Kroos confirmó que dicha inversión fue acertada y ha sido una pieza clave del Real Madrid durante más de un lustro.

Sin embargo, esta temporada podría ser la última del germano en el conjunto ‘blanco’, pues su contrato con el Real Madrid finaliza en 2023, por lo que en el próximo mes de junio la ‘Casa Blanca’ podría prescindir de él para que no abandone la institución de forma gratuita poco después.

