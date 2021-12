Se complican las cosas en el torneo inglés. Un decimosexto partido de la temporada en la liga inglesa de fútbol, que debían disputar Everton y Newcastle el jueves, fue aplazado por casos de coronavirus (COVID-19). El encargado de dar el anuncio fue la Premier League este martes.

“El Consejo ha aceptado la petición de aplazamiento del Newcastle. El club no tiene el número requerido de jugadores disponibles para el partido (13 jugadores de campo y un arquero) debido a casos de covid y lesiones”, sostuvo la entidad en un comunicado.

El Newcastle que jugó el lunes ante el Manchester United y empató 1-1 por la jornada 19 de la Premier League, tendrá que esperar para enfrentarse al Everton y con ello se completan 16 partidos que son pospuestos por casos de Covid-19.

La ola de infecciones que sufre el Reino Unido ha afectado el programa del campeonato de manera importante en las últimas semanas.

Cabe destacar que, el choque de Everton vs. Newcastle es el tercer partido de la jornada 20 que es aplazado. Antes lo fueron los duelos Arsenal vs. Wolverhampton y Leeds United vs. Aston Villa, que debían haberse jugado este martes.

Todos los duelos suspendidos en Premier League

Brighton vs. Tottenham – Fecha 16

Brentford vs. Manchester United – Fecha 17

Burnley vs. Watford – Fecha 17

Leicester vs. Tottenham – Fecha 17

Aston Villa vs. Burnley – Fecha 18

Manchester United vs. Brighton – Fecha 18

Southampton vs. Brentford – Fecha 18

Watford vs. Crystal Palace – Fecha 18

West Ham vs. Norwich – Fecha 18

Everton vs. Leicester – Fecha 18

Wolverhampton vs. Watford – Fecha 19

Burnley vs. Everton – Fecha 19

Liverpool vs. Leeds United – Fecha 19

Leeds United vs. Aston Villa – Fecha 20

Arsenal vs. Wolverhampton – Fecha 20

Newcastle vs. Everton - Fecha 20

