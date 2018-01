Pese a que el PSG se ha esforzado en explicar que Neymar no tiene intenciones de dejar la Ligue 1, los rumores que lo vinculan al Real Madrid no tienen forma de acabar. Se ha hablado del proyecto que quieren ofrecerle, de los millones que ganaría y ahora, de la oferta irrechazable que los merengues presentarían para comprarlo en julio de 2018. Sin embargo, no son los únicos.



De acuerdo al sitio francés 'Le10Sport', el crack brasileño también ha despertado el interés del Manchester United , que buscando un socio de lujo para Romelu Lukaku, plantean ofrecerle al PSG la extraordinaria suma de 500 millones de euros, una cifra que supera de largo los 400 'kilos' que en Valdebebas pensaban poner por la estrella sudamericana.



Neymar ya tendría el visto bueno de Jose Mourinho. El entrenador portugués está convencido que el brasileño tiene la magia de la que el Manchester United está adoleciendo esta temporada, por lo que su fichaje es la prioridad del próximo mercado de pase de verano. No importa si los 'Diablos Rojos' tengan que pagar el doble de dinero por el que PSG lo compro.



En agosto de 2016, Neymar reconoció que sus representantes y la directiva del Manchester United sostuvieron una reunión para negociar su incorporación, pero el brasileño, en ese tiempo, solo tenía el sueño de seguir jugando en el FC Barcelona.



Cabe recordar que Neymar llegó al PSG en verano del año pasado luego que los franceses pagaran al Barcelona los 220 millones de euros de su cláusula de rescisión. Así, el brasileño está ligado al equipo de Emery hasta 2022, pero en Old Trafford harán todo lo posible para adelantar su llegada.