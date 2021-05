Chelsea se coronó como campeón de la Liga de Campeones 2021 tras derrotar por 1-0 al elenco dirigido por Pep Guardiola. En la ceremonia de premiación, el estratega español tuvo el gesto de besar la medalla de subcampeón, el cual fue admirado por casi todo el mundo del fútbol, incluso del mismo Papa Francisco, quien no dudó en opinar sobre el hecho.

Según las imágenes mostradas por ESPN, canal encargado de transmitir la final, se pudo apreciar como el entrenador del Manchester City besó y le dio gran valor a la presea recibida por haber quedado en el segundo lugar, algo que es inusual en muchos jugadores, los cuales suelen quitársela con rapidez.

Debido a esto, el Papa se pronunció desde la Santa Sede y mencionó lo siguiente: “Y aquí me gustaría destacar la actitud ante la derrota. Me han contado que uno de estos días -no sé dónde- hubo un ganador y uno que quedó segundo, que no logró ganar. Y el que quedó segundo besó la medalla. Normalmente, cuando uno queda segundo, está de morros, triste, y no digo que tire la medalla, pero tiene ganas de hacerlo. Y este besó la medalla”.

Asimismo, mencionó que este gesto debe ser imitado en las futuras generaciones. “Esto nos enseña que incluso en la derrota puede haber una victoria. Tomar con madurez las derrotas, porque esto te hace crecer, te hace entender que en la vida no todo es dulce, no siempre todo es ganar. A veces se experimenta la derrota. Y cuando un deportista, una deportista, sabe superar la derrota así, con dignidad, con humanidad, con un gran corazón, esto es un verdadero galardón, una verdadera victoria humana”, finalizó en una audiencia a la Federación Italiana de Baloncesto.

Como bien sabemos, el Papa Francisco es un fiel amante del fútbol. Apenas llegó a ser el máximo jefe de la Iglesia, aparecieron fotos suyas posando con un banderín del club y también con la camiseta azulgrana de San Lorenzo.

“No importamos los colores de otro lado, se los pedimos a la Virgen. Nunca saquen a María Auxiliadora del club porque es su madre, ya que San Lorenzo nació en (el Oratorio) San Antonio bajo la protección de la Virgen”, mencionó Bergoglio en una misa que hizo por el centenario del equipo argentino.

