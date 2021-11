Manchester United es uno de los equipos que no la pasa nada bien en la presente temporada, a tal punto de rescindir el contrato de su entrenador Ole Gunnar Solskjaer, el cual ha tenido muchas críticas por su juego, luego de protagonizar un mercado de fichajes con la llegada de elementos de gran nivel como Cristiano Ronaldo. Ante ello, el ex Arsenal, Paul Merson, habló sobre este hecho y aseguró que la contratación del luso no fue una buena decisión por parte de los ‘Diablos Rojos’.

En unas declaraciones para el medio Sky Sports, el inglés mencionó que Solskjaer tenía un plan bien definido antes de la llegada del portugués. “Estaba claro que tenían un plan para el equipo, desde final de la pasada temporada, cuando fueron segundos. En verano consiguieron a Sancho y se veía todo claro, Sancho a una banda, Rashford a otra y delante Cavani, con Greenwood sumando también”, aseveró.

Pese a que inicio de temporada se armó un plan basado en sus estrellas jóvenes, los ‘Red Devils’ no pudieron lograr el objetivo y fueron en busca del luso, algo que Merson no logra entender.

“Cristiano arruinó todo el trabajo de Solskjaer. Con él no mejoraron. El United quiere ser un equipo de contraataques y con él no puedes. Bruno Fernandes, el mejor de equipo apenas toca el balón ahora. Todo esto ha hecho que el DT fracase”, aseguró.

Eso sí, el ex futbolista aclaró que guarda total respeto por Cristiano, pero que no estuvo de acuerdo con su regreso al Old Trafford. “Es uno de los mejores del mundo. Pero es el talón de Aquiles de su equipo. Si el United quiere ganar tiene que jugar como un equipo, no necesitan a nadie con 20 goles”, afirmó.

Una dura prueba ante Villarreal

Duelo clave para los ‘Diablos Rojos’ y el ‘Submarino Amarillo’. El ganador del compromiso, sumado a un tropiezo de Atalanta (jugará contra Young Boys), será el primer clasificado de esta zona a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Sin embargo, ingleses y españoles encaran el compromiso con problemas particulares que afectan directamente el ámbito deportivo. De un lado, el representante de la Premier League perdió a su entrenador y el de LaLiga tiene una importante cantidad de bajas.

Para poner en contexto, Manchester United y Villarreal tienen siete puntos gracias a sus dos victorias, un empate y una derrota. La diferencia, por ahora, favorece a los ‘Red Devils’, pues ganaron el choque de ida por 2-1 en Old Trafford.





