Finalmente ya hay luz verde para la ‘novela’ de Paul Pogba y los rumores que lo acercan al PSG, que cada vez son más fuertes. El Manchester United aún no ha renovado al mediocampista francés y en medio de las informaciones del interés del club parisino, desde la cadena internacional ESPN han dado con la última pieza del rompecabezas: en Old Trafford han decidido ceder y vender a su estrella.

Según apunta el mencionado medio, el United estaría dispuesto a vender a Pogba a cambio de una oferta que se acerque a los 60 millones de euros.

Sin embargo, esa cantidad, por el momento, es inviable, ya que el PSG tiene que acometer varias ventas para cuadrar sus cuentas y apenas ha ingresado 7 millones de por Mitchel Bakker (Leverkusen).

Las negociaciones entre los clubes aún no han empezado, y por ahora tanto Leonardo como Al-Khelaïfi mantienen conversaciones diarias con Mino Raiola, representante del francés, para acordar el salario. Pogba gana en el club inglés, por ahora, 18 ‘kilos’ anuales.

Los hinchas parisinos no lo quieren

Sin embargo, y pese a que el Manchester United ya dio el primer paso, concretar el fichaje de Pogba por el PSG supondrá también un duro lío con algunos ultras del cuadro galo.

Algunos hinchas parisinos han desplegado varias pancartas contra él frente al Parque de los Príncipes y la Ciudad Deportiva.

El mensaje de las mismas es el siguiente: “Pogba, debes escuchar a tu madre. Ella no te quiere aquí, nosotros tampoco”. Pero ¿a qué obedece el rechazo de los aficionados del club parisino por el jugador?

Resulta que en el pasado, Pogba mostró su simpatía por el Olympique de Marsella, club rival del PSG. Su familia y amigos cercanos siempre le animaban a ver los encuentros de esta institución. “¿El OM? Me gusta, mi padre era fan. Un amigo me obligaba a ver todos los partidos del Marsella. Siempre ha sido un equipo que he seguido”, declaró Pogba hace tres años en ‘SFR Sport’.

