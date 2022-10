Antony vuelve a ser noticia en Manchester United y esta vez no por su destacada actuación. El delantero brasileño, de 22 años, fue uno de los fichajes más costosos en la temporada procedente de Ajax y, en el último partido de Europa League ante Sheriff, el jugador tuvo un lujo en el campo, pero que terminó en un pase desperdiciado. Esta acción desató la ira de Paul Scholes, una leyenda de los ‘Red Devils’, quien criticó duramente su accionar.

“No sé lo que está haciendo con esa jugada. Es un ridículo. Es exhibicionista. Pero así es como juega. También lo he visto hacerlo en el Ajax. Creo que necesita que lo golpeen fuerte dentro del campo. ¿Qué estaba pensando?”, manifestó el ex volante inglés quien tuvo la oportunidad de campeonar en Champions League.

Asimismo, aprovechó en darle consejos para que pueda mejorar su rendimiento en Manchester United y comience a dejar de lado las jugadas de exhibicionismo que lo caracterizan. Otro detalle que resaltó fue la reacción de Ten Hag cuando sucedió este momento.

“Creo que necesita eliminar eso de su juego y ser simple, que lo hace bien. Es simplemente fanfarronear. No está entreteniendo a nadie, no está superando a su marcador y pasa el balón a cualquier parte. Solo miren la reacción de Erik Ten Hag, eso lo resume todo. A nadie le hace gracia la jugada que hizo. Una farsa”, concluyó un enojado Scholes.

Esta jugada dio la vuelta al mundo y se hizo viral en redes sociales. Sin embargo, en el entrenador del United no se mostró de acuerdo con la actitud porque el equipo necesitaba abrir el marcador en la definición del grupo de Europa League y lo cambió finalizando la primera etapa.

Antony, histórico fichaje de Premier League

Con el pago 95 millones de euros, Antony se convirtió en uno de los fichajes más caro de Manchester United y desplazó a Harry Maguire, quien es su compañero en el ‘Teatro de los Sueños’, a la quinta casilla con sus 87 millones de euros que recibió Leicester.

Además, el brasileño queda detrás de Paul Pogba, también del United, y sus 105 ‘kilos’. Completan el podio de fichajes más caros de la historia de la Premier League Romelu Lukaku con 113 millones de Chelsea y Jack Grealish con 117.5 ‘kilos’ por Manchester City.





