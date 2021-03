No ha sido la mejor temporada de la Juventus, y mucho menos para Paulo Dybala, que lleva ya dos meses sin jugar debido a las lesiones. Pero no solo el tema deportivo se presenta como un problema para el argentino, también lo es su situación contractual, pues logró extender su contrato que finaliza en junio del 2022. Su salida parece un hecho y alternativas no le faltan.

De acuerdo a información de la revista ‘France Football’, el mediocampista argentino tendría ya una oferta del Chelsea para mudarse a Stamford Bridge a partir de junio del 2021.

El cuadro bianconero tasó a la ‘Joya’ en 55 millones de euros y los ‘Blues’ estaría dispuestos a pagar esa cifra por el zurdo, según el citado medio.

Renovación trunca

La relación entre Dybala y la Juventus ya está rota. El argentino pretendía ser el mejor pago después de Ronaldo y embolsar 15 millones de euros, sin embargo, Juventus solo le ofertó 10 por temporada.

“Queremos una propuesta también en el campo. Él quiere llegar a ser uno de los primeros cinco jugadores del mundo, y vamos a apoyarlo. Hoy no está a ese nivel y él lo sabe”, dijo de forma tajante en su momento el presidente de la ‘Juve’ Andrea Agnelli.

Barcelona, atento

‘Corriere dello Sport’ asegura que la ‘Juve’ desea contar con Antoine Griezmann para la siguiente temporada. Como bien sabemos, el francés fue muy cuestionado por los fanáticos azulgranas. Todo indica que se realizaría un trueque Dybala, tal como pasó con Pjanic y Arthur.

La directiva de Juventus considera que el precio de ambos jugadores es casi similar. Debido a esto, la llegada de Griezmann sería uno de los fichajes ‘bomba’ de la siguiente temporada. El francés jugaría por primera vez en un equipo italiano.

