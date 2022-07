Manchester United ha mostrado amplio interés en jugadores para el presente mercado de fichajes. La llegada de Ten Hag cambiará el método de juego. Paulo Dybala era una de las opciones para llegar al equipo, pero en las últimas horas se pudo conocer que el técnico no lo tendría en sus planes. El argentino es agente libre tras terminar contrato con Juventus, pero Old Trafford no sería su próxima parada.

Según información de Matteo Moretto, de ‘Relevo’, el equipo de los ‘red devils’ ya no busca tener al extremo en sus filas por decisión de Ten Hag que, tiene en cuenta la gran habilidad del futbolista, pero cree que no se adaptará a su esquema y método de juego.

Como consecuencia, los despachos de Old Trafford no buscará con tanta celeridad la gestión de su fichaje. La ventana de traspasos es un laberinto de negociaciones y puede que, al final, haya contactos por la ‘Joya’, pero, de momento, la situación es fría.

La política impuesta por el nuevo entrenador se torna importante, a pesar que el ex ‘bianconero’ es jugador libre y no necesita tramitar un traspaso. Se analizan aspectos económicos que no beneficiarían al equipo. Su deferencia por el éxito deportivo aunque sea más costoso puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la temporada 2022-23.

Primero fue Inter de Milán el equipo más interesado por tener al jugador entre sus filas. Es más, se hablaba que todo estaba concretado para su llegada y solo necesitaban prestar o vender a jugador para poder pagar lo que pedía el extremo para vestir la camiseta. Sin embargo, dieron un paso atrás.

Ahora, el mejor posicionado para hacerse con él es el Atlético de Madrid, que, de momento, le mantiene en sus planes para el nuevo curso. Recordemos que en el cuadro ‘colchonero’, dirigido por Diego Simeone, se dio la salida de Luis Suárez para esta temporada.





