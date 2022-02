Sin rodeos, Pep Guardiola fue directo con una frase que ya comenzó a dar que hablar en los medios de comunicación de Europa. Luego de la victoria de 5-0 de Manchester City sobre Sporting Lisboa en Champions League, el técnico fue consultado sobre si existe algún equipo a nivel internacional que puede eliminarlos. Sin pensarlo, su respuesta fue Liverpool.

“Están seis puntos por detrás en la Premier y fueron nuestros grandes rivales en las temporadas anteriores. Siempre están ahí. Son como un grano en el culo todo el tiempo. Son fantásticos en Europa”. Luego de esta curiosa analogía, en un anota con la cadena CBS, agregó: “Mirá el PSG, que jugó muy bien ante el Real Madrid, el Inter, el United, el propio Liverpool”.

Guardiola también habló sobre las estadísticas que los colocan como candidatos a ganar todo: “Ser favorito no te asegura nada en abril ni mayo. En una larga competición como la Premier eres el mejor cuando la ganas. En Champions nuestro objetivo es el próximo partido, los próximos minutos... porque pueden cambiarlo todo”, añadió el catalán. Además, ya en conferencia, volvió a hacer hincapié en lo difícil que es ganar la Champions League y recordó lo ocurrido en la última temporada.

Esta herida de la Champions League con el City parece no sanar porque argumentó: “Hicimos una Champions perfecta la última temporada. Jugamos 13 o 14 partidos, ganamos 12, empatamos uno y acá en Portugal, jugamos fantástico, pero perdimos la final. Fue un ‘uh, que maldito fracaso es el equipo’. Y no es cierto, hicimos una Champions perfecta, perfecta perfecta. Pero no lo hicimos en la final”, explicó.

El técnico español no dudó en apuntar que el equipo está unido y ha sabido destacar en las últimas campañas: “Lo importante es que tras seis campañas juntos, especialmente las cinco últimas, ahora mismo los jugadores quieren ganar todo. Siguen luchando por el compañero. Fijate en Raheem Sterling o en Bernardo Silva”, agregó Pep.





