En el Manchester City está claro que gran parte los flashes se los lleva siempre Erling Haaland. No por nada el noruego ha marcado 42 goles en 37 partidos de esta temporada y está cerca de romper todas las estadísticas de la Premier League. Sin embargo, Pep Guardiola valora muchísimo la incidencia de Julián Álvarez. Cada vez que el ‘Androide’ no dice presente, por lesión o decisión técnica, la Araña siempre rinde con el equipo y esta sábado no fue la excepción.

El delantero fue clave para que los ‘Ciudadanos’ remonten el partido de este sábado ante el Liverpool. Primero, finalizó un ataque letal, que significó el 1-1 . Luego, metió un gran balón al espacio que desencadenó el 2-1 de Kevin De Bruyne. Y, por último, ideó una gran jugada, a puro toque, para que Gündogan firme el tercero. Ante esta actuación increíble, Guardiola lo llenó otra vez de los elogios.

“No solamente hizo un gol, también dio una asistencia en el segundo y el tercero, estuvo involucrado en todo. A excepción de la pelota que perdió en su primera acción, estuvo muy colaborativo. Es un jugador excepcional. El club hizo una contratación increíble por su precio”, destacó haciendo referencia a la transferencia en enero del 2022 en la que los ‘Citizens’ le compraron su pase a River por 20 millones de dólares.

A su vez, también resaltó que la ‘Araña’ es también protagonista en la ‘Scaloneta’, en donde supo tomar el lugar de Lautaro Martínez dentro del once titular en la Copa del Mundo y anotó cuatro goles; claves para la eventual consagración de Argentina.

Julián Álvarez festeja su gol, el del empate parcial de Manchester City. (Foto: AFP)

“Por algo juega para la Selección Argentina, los campeones del mundo. Juega ahí al lado de Messi y el resto de los jugadores porque tiene algo. Fue un gran partido de él”, concluyó el ex-entrenador del Barcelona y Bayern Múnich.

Hinchas del City lastiman a Klopp

Una vez más, la rivalidad entre Manchester City y Liverpool trascendió de un campo de juego. Luego de la goleada 4-1 de los ‘Cuidadanos’ en el Etihad Stadium, en marco de la fecha 29 de la Premier League, un grupo de hinchas locales atacaron el autobús de los ‘Reds’ y el entrenador Jürgen Klopp resultó herido.

Algunos o varios individuos lanzaron objetos hacia el vehículo de los ‘Reds’ en una zona residencial cercana al estadio, afectando aal DT Jürgen Klopp, que sufrió heridas de las que se desconoce su gravedad.

“Incidentes de este tipo son totalmente inaceptables y condenamos enérgicamente las acciones de las personas responsables. Apoyaremos plenamente la investigación de la Policía del Gran Manchester sobre este incidente de cualquier manera que podamos”, se lee en el comunicado del City.

El club también se ha mostrado decepcionado por la actitud de varios aficionados que durante el partido lanzaron burlas y cánticos hacia Klopp pidiendo su despido. “Lamentamos cualquier ofensa que estos cánticos puedan haber causado y continuaremos trabajando con grupos de seguidores y funcionarios de ambos clubes para erradicar los cánticos de odio de este partido”.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.