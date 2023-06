Pep Guardiola ha marcado un antes y un después en la historia del Manchester City. No solo por el juego, sino también por los títulos conseguidos en los últimos años. La Champions League 2022-23 fue la cereza del pastel. El entrenador español lo ha ganado todo con el conjunto ‘citizen’ y seguirá al mando en la próxima campaña. Sin embargo, desde el Reino Unido informaron que el DT tiene la intención de dejar el club cuando termine su contrato.

El medio británico The Guardian informó que el extécnico del FC Barcelona tiene casi decidido irse de Mánchester en verano de 2025, cuando expire el último contrato que firmó en noviembre pasado. De esta manera, terminaría su mandato después de nueve años en el cargo. Aunque parezca lejano, la realidad es que solo son dos años más en la ciudad inglesa.

Cuando Pep llegó al Etihad Stadium en el verano de 2016, luego de dirigir por tres temporadas al Bayern Múnich, había una gran expectativa de que no prolongaría su estancia más allá de los tres años que acordó en ese entonces. Sin embargo, se mantuvo porque, como él mismo dijo, se sintió cómodo en la ciudad y en el club. Pero su año de salida ya estaría definido.

La salida de Guardiola sería un punto de inflexión para el proyecto del Manchester City, que además de ver cómo el mejor entrenador de su historia deja el club, podría sufrir bajas importantes de jugadores como Erling Haaland o Kevin de Bruyne, quienes ha declarado que quieren estar donde esté el DT español.

El legado de Guardiola en el City

Como entrenador del Manchester City, Pep Guardiola ha ganado la impresionante cifra de 14 títulos oficiales. Los torneos que ganó son: 1 Champions League, 5 Premier League, 2 FA Cup, 4 Carabo Cup y 2 Community Shields. El español ha sellado su nombre en lo más alto de la historia del conjunto ‘ciudadano’.

Cabe recordar que, tras la victoria ante el Inter de Milán, el exentrenador del Bayern aseguró su permanencia por la siguiente campaña. “Por favor, no me hablen de volver a irme. Mi presidente me dijo que la final de la Liga de Campeones es en Londres el próximo año, ¡y no puedo decirles lo que le dije! Soy un buen entrenador, pero no puedo ganar un triplete todos los años”, comentó.





