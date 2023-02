Manchester City estuvo en boca de todos, luego de que la Premier League denunciara que falseó sus cuentas para sortear el ‘Fair Play’ Financiero. Durante la rueda de prensa de la semana pasada, previo al duelo vs. Aston Villa, Pep Guardiola cuestionó si los suyos también tuvieron la culpa del resbalón de Steven Gerrard, que le costó el título al Liverpool en la temporada 2013-14. Este martes, el DT catalán aprovechó su charla con los medios para disculparse con el exjugador inglés por su comentario “innecesario y estúpido”.

“No sé si somos responsables del desliz de Steven Gerrard en 2014″, señaló el entrenador sobre la investigación de la liga inglesa al City, que puede empañar los títulos conquistados por el club en los últimos años. Sin embargo, Pep se arrepintió de sus comentarios y decidió disculparse con Gerrard en público.

“Fueron comentarios estúpidos. Sabe cuánto le admiro, su carrera, lo que ha hecho por este país, en el que estoy viviendo y trabajando. Me avergüenzo de mí mismo. No se lo merece. Yo estaba defendiendo a mi club, pero no le representé bien”, comentó el exentrenador del Barcelona y Bayern Munich en conferencia.

“Le pedí disculpas personalmente, pero lo debo hacer también en público. Lo siento mucho por él, por Alex, su esposa, hijos y familia porque fue estúpido”, fueron las últimas palabras de Pep respecto a este tema. Ahora, el cuadro de Manchester está enfocado en su próximo partido ante Arsenal por la liga inglesa.

Manchester City vs. Arsenal por Premier League

Manchester City visitará al Arsenal este miércoles 15 de febrero. El partido está programado para iniciar desde las 2:30 p.m. (horario peruano). Se trata de uno de los partidos más importantes de la temporada para los de Guardiola, pues actualmente están a solo tres puntos de los ‘Gunners’, pero con un partido de más.

Pep Guardiola es consciente de que Arsenal es el mejor equipo de la Liga Inglesa en la actualidad. “Lo vimos en la FA Cup. Son el mejor equipo de la liga en este momento. El mejor Arsenal al que me he enfrentado desde que llegué a Inglaterra. Están comprometidos, son incisivos y todo. Será una gran, gran batalla. Tendremos que estar preparados”, concluyó.





