Momentos de felicidad para los Citizens. Pep Guardiola consiguió su tercera liga en cuatro años junto al Manchester City y llegó, por primera vez en su historia, a la final de la Champions League, la cual disputará ante el Chelsea de Thomas Tuchel el 29 de mayo de 2021.

Pep brindó declaraciones previo a su encuentro ante el Newcastle, donde se refirió a las ligas obtenidas y Jurgen Klopp. “Tengo la sensación de que cada temporada los rivales son más fuertes y los entrenadores son mejores. No me esperaba ganar tres ligas en cuatro años. Klopp ha sido una inspiración para mí porque mediante sus equipos en Dortmund o Liverpool me ha convertido en un mejor entrenador”, sostuvo el técnico catalán.

Asimismo se refirió a la celebración que tuvo junto a su plantel. “Bebimos, bailamos y nos abrazamos, nos fuimos a la ciudad deportiva dentro de nuestra burbuja”. Con 80 puntos, Manchester City ya es campeón de la Premier League. Manchester United, Leicester City y Chelsea le siguen en la tabla, en busca de asegurar sus puestos dentro de la Champions League del 2021-22.

Los ‘Citizens’ juegan ante el Newcastle el viernes 14 de mayo. Después de ello, cierra sus dos últimas jornadas de Premier: el martes 18 de mayo ante Brighton de visitante y el domingo 23 de mayo ante el Everton de Carlo Ancelotti en casa. Tras finalizar la liga inglesa, se enfrentará a Chelsea, por la final de la Champions League. Cabe destacar que se repetirá una final inglesa, como sucedió con anterioridad en el 2018-19 entre Tottenham y Liverpool.

Champions League: cambio de sede para la final

La Champions League se aleja de Turquía por segundo año consecutivo. La UEFA anunció el cambio de ubicación de la final del máximo torneo de clubes europeo. El estadio Do Dragao de Oporto será el encargado de reemplazar al Ataturk de Estambul. El destino se modificó debido a que el país turco se encuentra en “lista roja” del Reino Unido debido al coronavirus; y, siendo una final netamente inglesa, se aprovechó la oferta de la Federación Portuguesa de Fútbol para la organización del cotejo.





