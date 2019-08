¡La oportunidad de su vida! Ederson será el arquero titular de Brasil ante Perú tras la lesión de Alisson

Si te lo dicen, piensas que es una broma. Lo ganas todo a nivel local con el equipo que defiendes (el Manchester City ganó la Premier League, FA Cup, Community Shield y Carabao Cup) y, a la hora de la hora, eres suplente en tu selección. Es lo que tiene tener nacionalidad brasileña y pelear el puesto con uno de los mejores del mundo. Ederson lo sabe y, aunque a nadie le guste ser la segunda opción, entiende que enfrente tiene a Alisson , último campeón de la Champions League, y arquero que no tiene nada que envidiarle a ningún otro.

Obvio que él tampoco, por algo fue el segundo arquero menos batido de la liga inglesa (23 goles) por detrás, precisamente, de su compatriota (22). Pero, a veces, las oportunidades te llegan cuando menos lo esperas y en los amistosos de setiembre –ante Colombia y Perú–, Ederson parece encontrar el contexto perfecto para convencer a Tite (que ya lo hizo debutar de forma oficial ante Chile en las últimas Eliminatorias), DT de Brasil, de que él puede ser el hombre indicado para defender los tres palos en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

La gran tapada de Ederson en el partido ante el West Ham por la Premier League. (RMC)

Eso sí, la competencia tiene para rato y los más favorecidos son los pentacampeones mundiales. Uno nacido en 1992, con 26 años, y el otro un año después –el que defiende a los ‘citizens’ tiene 25–, se han convertido en un seguro de vida para sus respectivos clubes, y le han dado a Brasil dos guardametas de talla mundial, algo que no tenían desde que Julio César ganó el triplete con el Inter de Milán hace ya nueve años.

Pero hay tópicos, y prejuicios que quieren hacer ver que Ederson, por ser el elegido de Pep Guardiola, solo juega bien con los pies y no tiene la misma seguridad bajo palos que el que se pone los guantes en Anfield Road. Bueno, la verdad es que eso no es del todo cierto y basta con ver algún partido del Manchester City para darse cuenta de que su golero ofrece la seguridad que necesita cualquier equipo grande.

Salida de balón de Ederson, un plus en su repertorio de arquero. (Premier League)

Los números lo avalan

En la primera jornada de la Premier League 2019/20 –frente al West Ham con goleada 5-0 a domicilio–, Ederson Moraes logró llegar a su partido número 50 (de 75 disputados) sin recibir gol en la liga inglesa, números que destacan la buena labor defensiva de su equipo, pero también la seguridad que muestra cuando tiene que participar para defender el resultado.

Es cierto. Al bicampeón de Inglaterra no suelen llegarle con mucha asiduidad por el constante control de los partidos que tiene en ataque. Sin embargo, sus 58 atajadas en el torneo doméstico de la última temporada demuestran que sus manos –y no solo sus pies– son fundamentales para que el City haya conseguido lo que ha podido en los últimos años.

André Carrillo compartió equipo con Ederson en el Benfica. (Getty Images) André Carrillo compartió equipo con Ederson en el Benfica. (Getty Images)

Y es que cuando Guardiola optó por dejar de lado a Joe Hart (histórico guardameta del conjunto ‘skyblue’) fue porque, además de no convencerlo bajo el arco, no tenía la facilidad para jugar con los pies, algo que suma puntos a Ederson, quien recuerda a Manuel Neuer cuando tiene que apoyar en salida. Su buena distribución no es un mito, ni un capricho, ni un detalle sin demasiado importancia, sino una ventaja para los mediocampistas, quienes muchas veces pueden ubicarse más adelantados y recibir con ventaja cerca del área rival.

Con eso, los buenos reflejos y la seguridad en el área (incluso en el FIFA 19 empezó con mejor ratio que Alisson: 86 contra 85), la selección brasileña seguro que no perderá nada cuando haga su gira en Estados Unidos –donde también estará Neymar– y Tite ganará un hombre de confianza más para luchar por clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022 lo antes posible. La Selección Peruana deberá tener muy en cuenta a Ederson.

► Con Rakitic y Coutinho no alcanza: PSG exige otro crack al Barcelona para cerrar la 'operación Neymar'



► Messi, Cristiano y todos los 'pichichis' del Siglo XXI en LaLiga [FOTOS]



► Atención, Ecuador: Real Madrid va por Campana, pero Juventus y Milan buscan frustrar el fichaje



► Zidane da el 'campanazo' del mercado: James Rodríguez y Gareth Bale se quedan en el Real Madrid [OFICIAL]