Cuando un jugador sufre lesiones y muestra un notorio problema en el nivel de juego, comienzan las posibilidades de cambiar de camiseta por falta de oportunidades. Sin embargo, este tipo de noticia no ha caído bien en Coutinho quien explotó a través de redes sociales sobre los rumores de su salida de Aston Villa. El brasileño fue claro al decir que está cómodo en el club inglés.

“En los últimos días he visto un montón de noticias con mi nombre y hasta ahí bien, el problema es que han empezado algunas mentiras y estoy aquí para aclararlas. NUNCA y en ningún momento ha habido algún tipo de conversación mía pidiendo salir del club, porque soy feliz aquí y mi familia también”, escribió en una historia de Instagram.

“Mi único objetivo ahora que estoy recuperado de la lesión es trabar al máximo todos los días, para jugar al más alto nivel y ayudar al club y a mis compañeros para cumplir nuestros objetivos”, agregó e futbolista brasileño mostrando una notoria molestia por los rumores que apuntaban su salida del club.

Coutinho habló sobre su futuro en Aston Villa. (Foto: Instagram)

El volante brasileño no está de acuerdo y, consciente de su estado actual, buscará seguir ganándose un lugar en el equipo de Aston Villa que dirige Unai Emery. El cuadro inglés lo fichó por 20 millones de euros procedente de Barcelona que lo vendió tras un año de préstamo.





¿Por qué surgieron los rumores de salida?

Según la prensa inglesa, Coutinho no encaja en el plan de acción de Emery en el Aston Villa y preferiría que se marchase en búsqueda de nuevas oportunidades, a pesar de que no había podido contar con él, hasta ahora, debido a una lesión que sufrió a principios de noviembre. Pero a su regreso, no ha seducido al nuevo estratega.

El problema de Coutinho no es la edad, sino su inconsistencia y sus constantes lesiones, mismas que han frenado el progreso de quien pintaba para ser una leyenda: en el 2018 se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Barcelona, y se está estancando de forma lamentable.





