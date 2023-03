Antonio Conte y el Tottenham separaron sus caminos hace unos días después de que el técnico italiano criticara duramente tanto a los jugadores, a los que calificó de “egoístas”, como a la directiva, a la que culpó de que el cuadro inglés lleve dos décadas sin ganar nada. Uno de los futbolistas que se sintió aludido por las declaraciones del técnico fue Heung-min Son. A diferencia de otros que vierten más críticas, el delantero que dijo que se siente “responsable” de la marcha del DT del club, debido a su bajo rendimiento esta temporada.

El surcoreano, que solo ha marcado seis goles esta campaña, aseguró estar muy apenado por la salida de Conte, al que calificó como “uno de los mejores entrenadores del mundo” y con el que ha tenido “un gran viaje juntos”.

“Debería haber jugado mejor. Me siento responsable por su salida, porque no he podido ayudar mucho al club”, dijo Son después de que Corea del Sur perdiera con Uruguay en un amistoso. “Estoy muy agradecido por lo que ha hecho. Es un gran entrenador y tiene mucha experiencia. Espero que le vaya muy bien”, agregó.

Pese a marcar 23 anotaciones en la pasada Premier League, lo que le valió la Bota de Oro compartida, este curso Son ha bajado mucho su rendimiento y en 37 encuentros ha marcado diez goles, seis de ellos en la Liga de Inglaterra.

En el momento de la marcha de Antonio Conte, que ha criticado duramente a los jugadores y directiva del club cuando aún era el técnico de los ‘Spurs’, el Tottenham va cuarto en la liga, pero está eliminado ya de las dos copas domésticas y de la Champions League.

Son lleva seis goles en esta temporada de la Premier.





Más problemas en el Tottenham





Unos días después de la salida de Conte, la FIFA ha extendido a todo el mundo la sanción de 30 meses sin poder ejercer que pesa sobre Fabio Paratici, actual director deportivo del Tottenham Hotspur y que tendrá que renunciar al cargo.

El pasado enero, Paratici recibió una sanción de 30 meses sin poder ejercer actividades deportivas en el ámbito de la federación italiana, después de que el Juventus de Turín fuera multado con 15 puntos perdidos por irregularidades financieras.

Ahora, la FIFA ha decidido extender la sanción al resto del mundo por lo que Paratici, que trabaja en el Tottenham desde 2021, no podrá seguir ejerciendo sus funciones habituales en los ‘Spurs’.





