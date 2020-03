El mundo vive días complicados a causa de la pandemia del coronavirus. Los planes se han pospuesto en todo ámbito. Y en ese sentido, las competencias futbolísticas también han corrido la misma suerte. La Premier League, por ejemplo, no tiene fecha de reanudación, aunque Ilkay Gundogan tiene una particular opinión, en caso el certamen no se termine.

El alemán del Manchester City concedería el título de la Premier League 2019-20 al Liverpool si no se puede reanudar la competición, debido a la propagación del COVID-19, que ha provocado la muerte de miles de personas.

Gundogan consideró, en declaraciones al canal ZDF de su país, que sería “justo” otorgar la corona a los ‘Reds’, que disponen de una ventaja de 25 puntos sobre el propio Manchester City y antes del parón de la competición inglesa se encontraba a tan solo dos victorias de certificar matemáticamente su primer título en treinta años.

“Tienes que ser justo como deportista”, comentó el medio germano ante la posibilidad de que no se pueda reanudar el torneo liguero.

“Hay diferentes opiniones. Para los clubes que han tenido una muy buena temporada, obviamente no sería bueno si se cancelara ahora. Por otro lado, para los clubes que no lo están haciendo tan bien y tal vez estén en los lugares de descenso, un abandono obviamente les conviene", añadió el futbolista.

Los clubes de la Premier League inglesa tienen previsto volver a reunirse el 3 de abril para abordar la situación. De momento el torneo está suspendido hasta finales de abril, pero todo apunta a que se ampliará la situación vista la evolución de la pandemia.

Fuente: EFE

