En las malas y las peores: Ozil y Kolasinac se pierden inicio de la Premier por enfrentamiento con asaltantes

Los jugadores del Arsenal Mesut Özil y Sead Kolasinac no estarán presentes en el primer partido de los Gunners por la Premier League, el domingo en Newcastle, al investigar la policía "otros incidentes relacionados con la seguridad" de los dos jugadores, anunció el club londinense este viernes en un comunicado.



"Mesut Özil y Sead Kolasinac no formarán parte del equipo para nuestro primer partido contra el Newcastle United con motivo de otros incidentes relacionados con la seguridad que están siendo investigados por la policía", según el comunicado de la entidad.



El centrocampista alemán y el defensa bosnio fueron objeto a finales de julio de un asalto al norte de Londres por parte de varios agresores armados con cuchillos.



Según un video de seguridad que fue difundido a través de las redes sociales, Kolasnic se enfrentó a los agresores y ambos jugadores salieron indemnes del incidente.



"El bienestar de nuestros jugadores y de sus familias es siempre una prioridad absoluta y hemos tomado esta decisión tras una discusión con los jugadores y con sus representantes. Nos mantenemos en contacto con la policía y daremos a los jugadores y a sus familias un apoyo continuado", precisó el club.



Los dos jugadores no participaron en el partido de preparación contra le Lyon disputado unos días después del altercado.



El entrenador español de los Gunners Unai Emery explicó entonces que los dos jugadores no se encontraban en buenas condiciones mentales después del episodio que habían vivido. AFP



