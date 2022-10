Las últimas semanas del Tottenham no han sido buenas. No solo por no haber ganado en sus últimas presentaciones en la Premier y Champions League, también por el lamentable fallecimiento de una de las personas más importantes del comando técnico de Antonio Conte. Se trata nada menos que de Gian Piero Ventrone, el ahora expreparador físico del cuadro londinense que esta semana ha perdido la vida a los 61 años producto de un leucemia fulminante.

El segundo de Antonio Conte había sido diagnosticado con la enfermedad hace poco tiempo. Sin embargo, lo avanzado del cáncer hizo que sus esperanzas para sobrevivir se redujeran considerablemente. Para el pesar del club inglés, esta semana perdió la vida.

Como era de esperarse, el cuadro de la Premier League expresó sus condolencias por la partida de Ventrone. Resaltó sus cualidades como profesional y lamentó que ya no vaya a trabajar con los pupilos de Antonio Conte.

“Estamos devastados al anunciar que el entrenador físico Gian Piero Ventrone ha fallecido. Tan adorable fuera del campo como exigente en él, Gian Piero se convirtió rápidamente en una figura muy popular entre los jugadores y el personal. Todos en el Club lo extrañarán mucho y nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento increíblemente triste”, expresó el club en un comunicado.

Conte confió en que su compatriota italiano hiciera cumplir el estricto régimen de acondicionamiento físico en el club, con Ventrone responsable del ejercicio que vio a varios jugadores de los Spurs sufrir durante una intensa sesión en Seúl durante la pretemporada.

A pesar de sus métodos duros, era muy querido por los jugadores del Tottenham, y se le vio celebrando con Heung-Min Son después del reciente hat-trick del delantero contra el Leicester, con el surcoreano rindiéndole homenaje después del partido.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR